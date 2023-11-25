نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: استلام المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم عملهم ببورسعيد الأسبوع الجاري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قيادات التعليم بمحافظة بورسعيد، بضرورة استلام المعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم" بالمحافظة العمل، خلال الأسبوع الجاري بعد استيفاء كافة الإجراءات، والذي يبلغ عددهم في المحافظة 514 معلما.

كما وجه الوزير مديرى الإدارات التعليمية فى محافظة بورسعيد اليوم السبت، بتقديم كافة سبل الدعم لمديرى المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة" ونقل الخبرات إليهم ومتابعتهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير المنشود.

كما وجه الوزير أيضا بتوعية الطلاب وتعريفهم بالمواد التعليمية والتدريبية التى تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي والتى تتضمن شرحا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، للمناهج المختلفة، مؤكدا على أهمية الاعلان عن هذا الرابط على موقع الوزارة للطلاب بمختلف مدارس المحافظة وتوفير نسخة للطلاب ؛للرجوع إليها، والاستعانة بها وذلك بهدف مساعدتهم على التحصيل الدراسى، مضيفا أن الوزارة قامت بإعداد بنوك أسئلة مفتوحة تساعد الطلاب على تقييم تحصيلهم الدراسي.