«الوطنية للانتخابات» تحدد 6 مهام للداخلية في تأمين الانتخابات الرئاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 نوفمبر 2023 07:29 مساءً - تبدأ الانتخابات الرئاسية 2024 في خارج مصر بأيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، على أن تبدأ في داخل مصر 10 و11 و12 من الشهر نفسه، وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مهام وزارة الداخلية في تأمين اللجان، وجاءت كالتالي:

6 مهام للداخلية في الانتخابات الرئاسية

1- تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام أثناء الإدلاء بأصواتهم.

2- تأمين المرشحين ومؤيديهم في إطار القواعد الدستورية والقانونية ومنع أي وجه للإخلال بالأمن والنظام.

3- تأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخاب وحتى انتهاء مهامهم، وعودتهم لمقار عملهم أو إقامتهم.

4- تأمين المقرات الانتخابية الآتية:

(مقر الهيئة الوطنية للانتخابات .. مقار لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات.. مقار اللجان العامة.. مقار المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية).

5- تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها وأثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتى تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بكل محافظة وأثناء نقلها للجان الفرعية، وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات.

6- الحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية والأجنبية، ومن وجهت له الهيئة دعوة لمتابعة العملية الانتخابية.