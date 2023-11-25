مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بالقليوبية عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 نوفمبر 2023 07:30 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إختباء عنصرين إجراميين شديدي الخطورة «بمنطقة زراعية بدائرة مركز شرطة كفر شكر بالقليوبية»، محكوم عليهما بالسجن المؤبد في قضايا: استعمال قوة، وخطف، ومخدرات، ومطلوب ضبطهما وإحضارهما في قضية سرقة لوحات أثرية من ضريح أثري بالدقهلية بالاشتراك مع أخرين، أمكن ضبط باقي المتهمين وإعادة المسروقات.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما، حيث بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وقد أسفر التعامل عن مصرعهما وعُثر بحوزتهما على، رشاش، وبندقية آلية، وطبنجة، و14 خزينة، وكمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.