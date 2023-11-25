وكيل الأزهر يكرم الفائزين فى مسابقة بنك فيصل الإسلامى لحفظ وتجويد القرآن

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أحمد جودة - القاهرة - كرم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ورأفت مقبل، نائب محافظ بنك فيصل الإسلامي، اليوم السبت، الفائزين في مسابقة بنك فيصل الإسلامي المصري لحفظ وتجويد القرآن الكريم، بالجامع الأزهر في حضور نخبة من قيادات وعلماء الأزهر الشريف وأعضاء هيئة كبار العلماء.

ويأتي تنظيم مسابقة " بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم وتجويده"، في إطار التعاون بين الأزهر الشريف، وبنك فيصل الإسلامي المصري، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ/ عبد الحميد محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري، حرصا من المؤسستين على الاهتمام بحفظة كتاب الله عز وجل، من خلال بث روح التنافس لدى الناشئين لحفظه وتجويده، حيث أقيمت المسابقة هذا العام في موسمها الثاني على التوالي، وتم تسليم الفائزين جوائز مادية تخطت قيمتها مليونا وثلاثمائة ألف جنيه مصري، بعد اختبار (5684) متسابقا على مدار ثمانية عشر ة يوما تم توزيعهم على 165 لجنة اختبار بالجامع الأزهر الشريف والعديد من محافظات الجمهورية.

وتم توزيع الجوائز على الفائزين، من خلال تقسيمهم إلى أربعة مستويات كالآتي:

المستوى الأول "القرآن الكريم كاملا- حفظ وتجويد" (خريجي الجامعات):

وفاز فيه بالمركز الأول، يوسف عادل عباس، بجائزة قدرها (150) ألف جنيه، وفاز بالمركز الثاني، أحمد رجب محمد، بجائزة قدرها (125) ألف جنيه، وبالمركز الثالث، مصطفى عوض أحمد، بجائزة قدرها (100) ألف جنيه، وبالمركز الرابع، أحمد عبد الله عبد الجليل،بجائزة قدرها (75) ألف جنيه، بينما فاز بالمركز الخامس، معاذ عصمت فتحي، بجائزة قدرها (50) ألف جنيه.

المستوى الثاني "القرآن الكريم كاملا- حفظ وتجويد" (حتى سن 15 عام):

وفازت فيه بالمركز الأول، زهراء أحمد عثمان، بجائزة قدرها (100) ألف جنيه، وفاز بالمركز الثاني، عمر محمد عبد القادر، بجائزة قدرها (75) ألف جنيه، وبالمركز الثالث، منال محمود محمد، بجائزة قدرها (50) ألف جنيه، وبالمركز الرابع، أسماء محمود عبد الغني،بجائزة قدرها (40) ألف جنيه، وفاز بالمركز الخامس، عبد الرحمن محمد مصطفى، بجائزة قدرها (30) ألف جنيه، وبالمركز السادس، حنين وائل عبد العال، بجائزة قدرها (20) ألف جنيه، وبالمركز السابع، آلاء أحمد المتولي، بمبلغ (20) ألف جنيه، وفاز، زياد محمد مصطفى، بالمركز الثامن، بمبلغ (20) ألف جنيه، وفازت، مريم جمال عبد الحميد، بالمركز التاسع، بمبلغ (20) ألف جنيه، بينما فاز، محمد وائل محمد بالمركز العاشر، بمبلغ (20) ألف جنيه.

المستوى الثالث "ثلثا القرآن الكريم" (حتى سن 12 عام):

وفاز فيه بالمركز الأول، أنس عبد الستار محمود، بجائزة قدرها (75) ألف جنيه، وفازت بالمركز الثاني، نورا محمد رزق، بجائزة قدرها (50) ألف جنيه، وبالمركز الثالث، تسنيم طارق عساكر، بجائزة قدرها (40) ألف جنيه، وبالمركز الرابع، جنى محمد محمد عزب،بجائزة قدرها (30) ألف جنيه، وفاز بالمركز الخامس، محمد عماد حمدي السيد، بجائزة قدرها (20) ألف جنيه، وبالمركز السادس، مالك محمد محسن، بجائزة قدرها (10) ألف جنيه، وبالمركز السابع، أمنية إسماعيل مصطفى، بمبلغ (10) ألف جنيه، وفاز، مروان بكر فضل، بالمركز الثامن، بمبلغ (10) ألف جنيه، وفازت، شروق إبراهيم عبد الحميد، بالمركز التاسع، بمبلغ (10) ألف جنيه، بينما فازت، روان إبراهيم الجيوشي، بالمركز العاشر، بمبلغ (10) ألف جنيه.

المستوى الرابع " البراعم- ثلث القرآن الكريم" (حتى سن 10 أعوام):

وفاز فيه بالمركز الأول، جنى رضا حسن، بجائزة قدرها (50) ألف جنيه، وفاز بالمركز الثاني، أحمد أشرف محمد، بجائزة قدرها (40) ألف جنيه، وبالمركز الثالث، نورين نور الدين محمد، بجائزة قدرها (30) ألف جنيه، وبالمركز الرابع، تسبيح طارق عساكر،بجائزة قدرها (20) ألف جنيه، وفاز بالمركز الخامس، أحمد إبراهيم عبد المولى، بجائزة قدرها (10) ألف جنيه، وبالمركز السادس، حبيبة مختار السيد، بجائزة قدرها (5) ألف جنيه، وبالمركز السابع، سجدة وحيد محمد، بمبلغ (5) ألف جنيه، وفاز جاسر شاذلي أبو الحسن، بالمركز الثامن، بمبلغ (5) ألف جنيه، وفازت آيات محمد إبراهيم سعداوي، بالمركز التاسع، بمبلغ (5) ألف جنيه، بينما فازت، ميرنا محمد السيد على، بالمركز العاشر، بمبلغ (5) ألف جنيه.