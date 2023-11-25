نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بعد تدخل مصر.. "دوت الخليج" تنشر أسماء الدفعة الثانية من الأسرى قبل الإفراج عنهم اليوم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بعد تدخل مصر.. "دوت الخليج" تنشر أسماء الدفعة الثانية من الأسرى قبل الإفراج عنهم اليوم
"دوت الخليج" تنشر أسماء الدفعة الثانية من الأسرى قبل الإفراج عنهم اليوم.. أعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إعلان أسماء الدفعة الثانية من الأسيرات المحررات والأطفال المحررين الذين سيتم الإفراج عنهم مساء السبت، وذلك ضمن بنود اتفاق الهدنة، وعددهم (39).
ننشر أسماء الأسيرات المحررات والأطفال المحررين المفرج عنهم اليوم
وجاءت أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم مساء السبت ضمن بنود اتفاق الهدنة كما يلي:
1. اسراء رياض جميل جعابيص / القدس
2. فدوى نزيه كامل حمادة / القدس
3. عايشه يوسف عبد الله افغاني / القدس
4. نورهان إبراهيم خضر عواد /القدس
5. شروق صالح إبراهيم دويات / القدس
6. ميسون موسى محمود موسى / بيت لحم
7. انور صافي احمد عطا / رام الله
8. رجا اسعد رجا ابو قياص/ جنين
9. عمر محمد عبد الرحيم شويكي / القدس
10. حمادة سائد مصطفى ابو سمرة / جنين
11. إبراهيم وليد إبراهيم تعامرة / بيت لحم
12. محمد ياسين تيسير صباح بيت لحم
13. احمد علي محمد الصباح / بيت لحم
14. إبراهيم سمير إبراهيم صباح / بيت لحم
15. مراد فؤاد عبد اللطيف دار عطا / رام الله
16. احمد وليد محمد خشان جنين
17. شاكر علي شاكر سالم بلوط / الخليل
18. وائل بلال شاكر مشة /نابلس
19. طارق زياد عبد الرحيم داود / قلقيلية
20. عبد الرحمن محمد صالح حوراني / قلقيلية
21. مروح ياسر راتب خريميه / جنين
22. عبد الهادي عصام محمد كميل / جنين
23. صدام أمجد ماجد طقاطقة / بيت لحم
24. جهاد توفيق جهاد يوسف / رام الله
25. محمد ايمن عبد الرحمن عريسي / نابلس
26. مصطفى مازن حسين شحادة / رام الله
27. عز الدين عنان حسن سوداني / نابلس
28. شادي محمد ديب ابو عادي / رام الله
29. ياسين عمر عزات حنفيه / اريحا
30. يوسف محمود سالم سبتين / الخليل
31. محمد طارق سليم حواشين / جنين
32. عبد الكريم انور ظاهر السعدي / جنين
33. صامد خالد محمود ابو خلف / نابلس
34. احمد غريب احمد خليل / رام الله
35. وسام مروان عبد السلام تميمي / رام الله
36. محمد نصر فوزي سوالمه / نابلس
37. يزن جبر عبد الجبار الحسنات / بيت لحم
38. محمد نزار نمر ابو عون / طولكرم
39. قسم خالد محمد مصاروة / جنين
الصليب الأحمر يتحرك لاستلام المحتجزين 13 إسرائيليا و7 من رعايا الدول الأخرى
وتحرك فريق من الصليب الأحمر، مساء السبت، لاستلام المحتجزين 13 إسرائيليا وعدد 7 من رعايا الدول الأخرى، ومتابعو مصر الإفراج عن 39 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، حسب ما أفادت به "القاهرة الإخبارية".
ونجحت مصر، في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين، بعد تعثرها لأسباب فنية، ومن المقرر أن يتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة اليوم، كما كان مقرر لها، بعد تعثر اليوم، حسب فضائية "القاهرة الإخبارية".