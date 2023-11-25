عاجل - بعد تدخل مصر.. "دوت الخليج" تنشر أسماء الدفعة الثانية من الأسرى قبل الإفراج عنهم اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - بعد تدخل مصر.. "دوت الخليج" تنشر أسماء الدفعة الثانية من الأسرى قبل الإفراج عنهم اليوم