نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمرضى السكري.. هل يفضل تناول قطع معينة في الدواجن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال الساعات الماضية تداول البعض أخبارا وتصريحات تفيد بأن هناك قطعا معينة يفضل أن يتناولها مرضى السكري أصحاب الكوليسترول المرتفع، وهي الصدور، لأن الأوراك يوجد بها دون مرتفعة وغير مفضلة لهذه الفئة.

ما قيل ليس صحيحا

وتواصلت "دوت الخليج" مع استشاري التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية لدراسة السمنة، والتي أكدت أن هذا الأمر غير صحيح.

الدهون الصحية ليست المشكلة

وقالت "جاد الحق"، إن المشكلة ليست في الدهون الصحية مثل دهون الفراخ، حتى الموجود في الأوراك، ونحن نخاف فقط من الدهون غير الصحية مثل القلي، والتحمير، والسمن الصناعي المهدرج، لأن ذلك يرفع مستوى الكوليسترول في الدم.

فراخ محمرة

احذر هذه الأطعمة

وتابعت استشاري التغذية العلاجية، أن عندما نتناول السمن أو الزبد الطبيعي فإن الجسم يحتاجه وهذه ليست المشكلة، ولكن المشكلة في الأغذية المصنعة، ومريض الكوليسترول يفضل أن يبتعد عن الكبدة أو الحمام أو الجمبري أو الأطعمة ذات الكوليسترول المرتفع بشكل عام.

وشددت على أن تناول الفراخ طبيعي ولا يوجد قطعة محددة مفضلة لمرضى السكري.