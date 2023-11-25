نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توفوا في حادث بأسيوط.. الأزهر ينعى 5 من تلاميذه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أهالي تلاميذ معهد نور الإسلام الأزهري الخاص بمحافظة أسيوط، الذين وافتهم المنية في حادث انقلاب سيارة أثناء ذهابهم إلى معهدهم، صباح اليوم السبت.

الأزهر ينعى 5 من تلاميذه

ويُعرب شيخ الأزهر عن خالص عزائه لأهالي أبنائنا التلاميذ الذين قضوا في هذا الحادث الأليم، داعيًا المولى -عز وجل- أن يربط على قلوب والديهم، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلبسهم ثوب الصحة والعافية. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبناء على توجيهات شيخ الأزهر؛ توجه وفد رفيع المستوى إلى محافظة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ علي عبد الحافظ، رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، والشيخ حميد أبو عريضة، مدير عام قطاع المعاهد الأزهرية، وعدد من وعاظ الأزهر ومعلميه، لمساندة أهالي التلاميذ في مصابهم، وتقديم واجب العزاء وحضور مراسم الجنازة.