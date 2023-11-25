قطر تشكر مصر على تذليل عقبات تنفيذ اتفاق إطلاق سراح الأسرى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 نوفمبر 2023 10:30 مساءً - عبّرت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، عن تقديرها لجهود القاهرة وواشنطن المشتركة التى أزالت العقبات أمام تنفيذ الاتفاق.

وقال ماجد محمد الأنصارى، بعد تأخر فى تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين؛ تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية المصرية مع الجانبين، وسيتم الإفراج الليلة عن 39 من المدنيين الفلسطينيين، في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة، بالإضافة إلى 7 من الأجانب (خارج إطار الاتفاق).

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد محمد الأنصارى، بأن التسوية تمت؛ بفضل الاتصالات الفاعلة بين قطر ومصر، ومن المتوقع أن تمثل هذه الخطوة تقدمًا حاسمًا في مسار التفاوض المتواصل.

وشكرت حركة حماس الفلسطينية، مصر وقطر لضمان بقاء الهدنة المؤقتة مع إسرائيل وإمكانية إطلاق سراح الرهائن الثاني الليلة.

ونجحت مصر وقطر فى التوسط للتوصل إلى اتفاق إطلاق سراح الرهائن اليوم الثانى من الهدنة.

ووافقت حماس على إطلاق سراح 13 إسرائيليا وسبعة أجانب الليلة، مقابل إطلاق سراح 39 فلسطينيًا تعتقلهم إسرائيل حاليًا.