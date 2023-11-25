نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدم استقرار في الأحوال الجوية..الأرصاد تحذر من طقس غدا الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس، غدا الأحد، حيث تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة عدم استقرار في الأحوال الجوية، مشيرا إلى انخفاض في درجات الحرارة.

حالة طقس غدا الأحد

وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا الأحد

وأوضحت، هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك عدد من الظواهر الجوية وتتمثل في نشاط في حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط سيناء، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

ونوهت الهيئة، بأن هناك فرص لسقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة مساءا بنسبة حدوث 50% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية، من وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى 5 متر.

درجات الحرارة غدا الأحد

وعن درجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 16.