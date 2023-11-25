أخطر من الإيدز وكورونا.. ماذا تقول "الصحة العالمية" عن الدرن؟

أحمد جودة - القاهرة - مصر نفت ظهور سلالات جديدة منه

خلال الساعات الماضية نفت الحكومة المصرية ما تردد عن وجود ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن انتشرت في مصر، الأمر الذي أثار الذعر بين المواطنين.

وبحسب تعريف منظمة الصحة العالمية فإن السل، أو الدرن، هو مرض معدٍ يصيب الرئتين ويسببه في الغالب أحد أنواع البكتيريا. وينتقل عن طريق الهواء عندما يسعل المصابون به أو يعطسون أو يبصقون، ويمكن الوقاية منه وعلاجه.

أرقام خطيرة عن مرض الدرن

وكشفت المنظمة الأممية عن عدد من الأرقام المهمة، ونستعرضها في السطور التالية:

- في عام 2022 حصد المرض أرواح 1.3 مليون شخص على مستوى العالم.

- تعتبره المنظمة أشد فتكا من الإيدز وكورونا

- في عام 2022 أصاب 10.6 مليون شخص حول العالم.

- لم يحص على العلاج إلا شخصان اثنان من كل 5 أشخاص مصابين بالسل المقاوم للأدوية.

- تكمن خطورته في أنه لا يزال مقاوما للأدوية المتعددة.

- تستلزم الوقاية منه إنفاق 13 مليار دولار أمريكي سنويا.

- في 2030 سيندرج هدف القضاء عليه ضمن أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة.

منظمة الصحة العالمية

مصر تنفي ظهور سلالات جديدة من الدرن

وكشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن ظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور سلالات جديدة من مرض الدرن في مصر، وأنه لم يتم رصد أو تسجيل أي تحورات أو سلالات جديدة لمرض الدرن بأي محافظة على مستوى الجمهورية، مُشددةً على امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأوبئة، يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أمراض وبائية قد تتسرب إلى البلاد، وفي حال ظهور أي مرض معدٍ أو سلالة جديدة لفيروس يتم الكشف الإصابات وخطط العلاج والتعامل معها.