نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير طبي خطير من تسمم الماء.. ما هو؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، مما يطلق عليه خطر تسمم الماء أو "Water Intoxication"، مؤكدًا على ضرورة فهم كمية الماء التي يتناولها الأفراد وبالتحديد الرياضيين.

وكشف "شعبان" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الجسم يحتاج إلى 3 لترات ماء يوميًا لضمان الحفاظ على الصحة، ولكن تناول لتر واحد من الماء في وقت قصير يمثل تحديًا للكلى في التخلص من هذه الكمية الزائدة.

وأضاف عميد معهد القلب السابق، أن خطورة هذا التحدي تكمن في إمكانية تخفيف أملاح الدم، مما يعرض الفرد لحالة معروفة باسم "Hyponatremia"، ومن أعراضها نقص الصوديوم الذي يمكن أن يؤدي إلى اضطراب وظيفة المخ وفقدان الوعي.

ولفت إلى أن الرياضيين بصفة خاصو من أكثر المعرضين لهذه الحالة، مشددا على أنه يتعين على المتناولين للمياه التوقف عن شرب الماء فورًا في حالة الشك بالإفراط، واستخدام مدرات البول وتناول أقراص الصوديوم يعدان وسائل فعّالة للتعامل مع هذه الحالة.

وطالب بضرورة الاعتدال في كل شيء مشددا: "كلوا واشربوا ولا تسرفوا".