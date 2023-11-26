"القاهرة الإخبارية" تنشر صور المحتجزين الإسرائيلين خلال وصولهم معبر رفح

وقد أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها، أن مصدر رفيع المستوى أكد أن مصر بذلت مجهود كبير مع الأشقاء القطريين للحفاظ على الهدنة وتبادل المحتجزين الإسرائيلين والأسرى الفلسطينيين.

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 نوفمبر 2023 12:32 صباحاً - نشرت قناة القاهرة الإخبارية، عددًا من اللقطات الحية للسيارات التي تقل المحتجزين الإسرائيلين فور وصولهم لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وكانت قناة القاهرة الإخبارية أفادت بأن مصر نجحت في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بـ قطاع غزة و الأسرى الفلسطينيين، بعد تعثرها لأسباب فنية، ومن المقرر أن يتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقه اليوم، كما كان مقرر لها، بعد تعثر اليوم

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، أمس الجمعة، حيز التنفيذ، برعاية مصرية قطرية أمريكية، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.