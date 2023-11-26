حكومة تل أبيب تنشر أسماء الأسرى الإسرائيليين الـ13 المفرج عنهم اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 نوفمبر 2023 12:32 صباحاً - أكدت الحكومة الإسرائيلية في بيان لها أن المختطفين السبعة عشر الذين أفرجت عنهم حماس هم 13 إسرائيل و4 عمال من تايلاند، مشيرا إلى أنهم في طريقهم إلى إسرائيل اليوم.

وأبلغ المسؤولون المعينون في تل أبيب عائلاتهم بأنهم في طريقهم إلى إسرائيل.

ونشرت إسرائيل أسماء الأسرى الذين تم الإفراج عنهم وهم نعوم أور (16 سنة)، ألما أور (13 سنة)، شيري فايس (53 عامًا)، نوجا فايس (18 سنة)، شارون هرتزمان أفيغدوري (52 عاماً)، نعوم أفيغدوري (12 عاماً).

أوضحت تل أبيب أنه من بين المفرج عنهم شوشان حاران (67 عاماً)، عدي شوهام (38 عاماً، نيفي شوهام (8 سنوات)، ياهال شوهام (3 سنوات)، هيلا روتم شوشاني (12 عاماً)، إميلي توني كورنبرج هاند (8 سنوات)، ميا ريغيف جربي (21 عاماً).