نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو البرلمان العالمي يكشف أهم اهداف مؤتمر المناخ القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن أهم هدف يجب الإتفاق عليه في مؤتمر المناخ كوب 28 هو انخفاض الانبعاثات الكربونية، وباقي الغازات الحرارية، وذلك حتي لا تزيد درجة حرارة الكوكب عن المعدل المقبول

وأكد "نصير “ في تصريح خاص للفجر، أن ثاني هدف تحقق في كوكب ٢٧ بعد إنشاء مصر صندوق الأضرار والخسائر، ولكن لم نصل للهدف وتحقيق ١٠٠ مليار دولار سنويا.

وشدد الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، علي ضرورة الوصول إلى اتفاق في موضوع التغيرات المناخير، مشيرا إلى أن الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجدة وصلت إلى ٦٢٠ مليار دولار حاليا.

‎ما أهمية الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية؟.

‎من المتوقع أن تزداد وتيرة وشدة الظواهر المناخية في السنوات القادمة ما لم نتخذ إجراءات حاسمة للحد من ارتفاع درجات الحرارة عالميًا.



‎لكن ما مدى أهمية هذا الهدف؟.

‎اتفق العلماء على ضرورة تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، لأن تحقيق هذا الهدف أمر حاسم للحد من تزايد تدهور المناخ، وتجنب تداعياته المدمرة.

‎بعبارة أخرى، لا ينبغي لمتوسط درجة الحرارة في العالم أن يتجاوز 1.5 درجة مئوية (أي ما يعادل 2.7 درجة فهرنهايت) فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعة، وذلك لضمان مستقبل آمن ومستدام.

‎ما هي الحصيلة العالمية؟.

‎الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف باريس، المشار إليها في المادة 14 من اتفاق باريس، هي عملية منهجية تضم الدول والجهات المعنية لتقييم التقدم الجماعي الذي أحرزَته في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.



‎تتضمن الحصيلة مراجعة شاملة لجميع الجوانب المتعلقة بالعمل المناخي العالمي وسُبل دعمه، مما يتيح تحديد أوجه القصور، وكيفية توحيد الجهود لإيجاد حلول عملية وفعّالة، سواء في المستقبل القريب أو بعد عام 2030.

كيف دعمت دولة الإمارات عملية مؤتمر الأطراف؟.

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التزمت دولة الإمارات بدعم جهود العمل المناخي العالمي منذ تأسيسها عام 1971، من خلال التصديق على كلٍ من بروتوكول كيوتو واتفاق باريس.

‎وبحكم الطبيعة المناخية القاسية في دولة الإمارات من حيث الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وندرة المياه، فإنها تنظر إلى التغيّر المناخي بوصفه تحديًا نحتاج إلى مواجهته عبر تضافر الجهود والتعاون مع المجتمع الدولي.

‎وحضر معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيس COP28 أحد عشر مؤتمرًا سابقًا للأطراف، وبتكليف من القيادة في الإمارات، ترأس معاليه وفد الدولة في مؤتمر COP21 الذي عقد في باريس عام 2015.

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وباعتبارها دولة رائدة إقليميًا في قطاعي الطاقة والاستدامة، نجحت الإمارات في تنمية وتنويع اقتصادها، وخلق قطاعات وفرص عمل ومهارات جديدة لأجيال المستقبل، والتوصل إلى حلول واقعية وعملية لتحدٍّ عالمي تنعكس آثاره السلبية على العالم كله.

‎كيف سيتم تنظيم COP28؟.

تقام فعاليات مؤتمرات الأطراف في منطقتين هما: المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء