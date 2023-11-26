نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالأزهر الشريف: حملة إغاثة غزة مستمرة حتى إعمار القطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علمت جريدة دوت الخليج من مصدر مطلع داخل الأزهر الشريف أن حملة "أغيثوا غزة" التابعة لبيت الزكاة والصدقات المصري، والتي تم إطلاقها طبقا لتوجيهات شيخ الأزهر أ.د/ أحمد الطيب يوم 16 أكتوبر تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»؛ لدعم أهلنا في قطاع غزة وفلسطين، الذين يتعرضون للعدوان الصهيوني الغاشم ستظل مستمرة ولن تتوقف حتى إذا طالت مدة الهدنة وستظل مستمرة حتى إعمار غزة وتوصيل كافة احتيجات أخواننا بفلسطين.

الجديدر بالذكر أن “بيت الزكاة والصدقات” قد قام بإرسال أولى شاحناته يوم 1 نوفمبر وكان عددها 18 شاحنة مساعدات تحمل كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية وألبان الأطفال ومستلزمات الرضع والمياه النقية، ثم تلاها يوم 18 نوفمبر قافلة مشتركة مع صندوق تحيا مصر تشمل كل الأجهزة والمستلزمات الطبية وكميات ضخمة من الدعم الغذائي لإغاثة أهل غزة، وأخيرا وليس أخرا يوم 21 نوفمبر 40 شاحنة مستلزمات طبية وأغذية وملابس.

يذكر أنه قد وجَّه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بإطلاق حملة «أغيثوا غزة» تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»؛ لدعم أهلنا في قطاع غزة وفلسطين، الذين يتعرضون للعدوان الصهيوني الغاشم سقط خلالها الاف الشهداء والمصابين، وهدم آلاف المنازل جرَّاء ما ترتكبه قوات الاحتلال من مجازر وجرائم بشعة، بالإضافة إلى مئات المفقودين تحت الأنقاض.