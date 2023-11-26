نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بث مباشر لحظة الإفراج عن الدفعة الثانية ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر لحظة الإفراج عن الدفعة الثانية ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية

بث مباشر لحظة الإفراج عن الدفعة الثانية ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.. تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في الساعات الأولى من صباح الأحد، بث مباشر تغطية مباشرة لحظة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بالتزامن مع بدء ثالث أيام الهدنة، وتعد هذه هي الدفعة الثانية وعددهم 39 أسيرًا، وذلك عقب اتفاق الهدنة في غزة برعاية مصرية قطرية.

كتائب القسام تعلن تسليم 13 محتجزا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر و4 من حملة الجنسيات الأجنبية

وأعلنت كتائب القسام، مساء السبت، تسليم 13 محتجزا إسرائيليا إلى الصليب الأحمر الدولي و4 من حملة الجنسيات الأجنبية.

مصر تنجح في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة

وتحرك فريق من الصليب الأحمر، مساء السبت، لاستلام المحتجزين 13 إسرائيليا وعدد 7 من رعايا الدول الأخرى، ومتابعو مصر الإفراج عن 39 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، حسب ما أفادت به "القاهرة الإخبارية".

ونجحت مصر، في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين، بعد تعثرها لأسباب فنية، ومن المقرر أن يتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة اليوم، كما كان مقرر لها، بعد تعثر اليوم، حسب فضائية "القاهرة الإخبارية".

أبرز تصريحات حركة حماس في ثانِ أيام الهدنة

وأكد أسامة حمدان القيادي في حركة حماس، في خطاب مساء السبت، عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق الهدنة وقد أبلغنا الوسطاء بانتهاكاته، وأن الجرائم التي شنها الاحتلال في قطاع غزة تعد الأقسى في العصر الحديث تتحمل مسؤوليتها الإدارة الأمريكية، مجددًا رفض القاطع لكل المواقف التي تدعو لمشاركة قوات أجنبية تحت أي مسمى في إدارة غزة.

وأشار إلى حرص حماس على تنفيذ وإنجاح اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية، وأن هتاف الأسرى المحررين للمقاومة تعبير عن التفاف شعبنا حولها وحول مشروعها، مشيرًا إلى أن عملية طوفان الأقصى ألحقت بالاحتلال هزيمة استراتيجية وستستكمل كتائبنا العملية حتى التحرير.

وقال القيادي في حركة حماس، إن إجبار الاحتلال على الإفراج عن 150 من النساء والأطفال والأسرى ثمرة لبطولة القسام، وأن الاحتلال لم ولن يفلح في تحرير أسراه بالقوة، وأن اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى لم يكن ليتحقق لولا صمود شعبنا الأبي.

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب دعما لعائلات المحتجزين وللمطالبة بالإفراج عنهم.

"CNN" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين: حماس قالت إنها ستنتظر دخول الشاحنات قبل بدء نقل المحتجزين

وأفادت "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، بأن حماس قالت إنها ستنتظر دخول الشاحنات قبل بدء نقل المحتجزين، بالتزامن مع ثاني أيام الهدنة.

إذاعة الاحتلال: إطلاق سراح المحتجزين سيتم حله قريبا

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال، إطلاق سراح المحتجزين سيتم حله قريبا، بالتزامن مع ثاني أيام الهدنة في قطاع غزة.

"أكسيوس" عن مصدر مطلع: صفقة الرهائن قائمة وقطر تحاول حل الأزمة

كما أكد موقع أكسيوس الأمريكي، عن مصدر مطلع، أن صفقة الرهائن قائمة وقطر تحاول حل الأزمة، بالتزامن مع ثاني أيام الهدنة في قطاع غزة.

القناة 12 الإسرائيلية: الاحتلال أوفى بجميع التزاماتها وحماس تحرج نفسها والوسطاء

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي، أن الاحتلال أوفى بجميع التزاماتها وحماس تحرج نفسها والوسطاء، كما هددت إسرائيل باستئناف عمليتها البرية إن لم يفرج عن الدفعة الجديدة من المحتجين منتصف هذه الليلة.

رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي: سنعود للهجوم بقطاع غزة لإعادة المخطوفين وتفكيك حماس في هذا الموعد

وقال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال سيعود للهجوم في غزة لإعادة المخطوفين وتفكيك حماس فور انتهاء الهدنة المؤقتة

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الاحتلال الإسرائيلي يجري مناقشات بشأن عدد الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم.

كما أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية بسبب عدم التزام الاحتلال بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها، بالتزامن مع ثاني أيام الهدنة في قطاع غزة.

رغم الهدنة في غزة.. الاحتلال يقتحم مدينة نابلس

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من فجر السبت، مدينة نابلس، بالتزامن مع بدء ثاني أيام الهدنة في قطاع غزة.

الاحتلال يقتحم مدينة الخليل في ثاني أيام الهدنة بقطاع غزة

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من فجر السبت، مدينة الخليل.

"لا عهد لهم".. الاحتلال يقتحم مخيم عقبة جبر في ثاني أيام الهدنة

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح السبت، مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.

وزير دفاع إسرائيل: هدنة غزة فترة توقف قصيرة

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت، إن هدنة غزة هي فترة توقف قصيرة سنستأنف بعدها العمليات بقوة عسكرية كاملة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

"180 دقيقة ترقب وحذر".. "دوت الخليج" تنشر كواليس ما يحدث في غزة الآن بعد بدء سريان الهدنة

وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار خدماتها التي تستعرضها لقرائها ومتابعيها بشأن التفاصيل الكاملة بشأن آخر الأحداث في قطاع غزة، خاصة عقب بدء سريان الهدنة في غزة برعاية مصرية قطرية أمريكية، ودخولها حيز التنفيذ منذ 180 دقيقة حتى الآن، وسط حالة من الترقب والحذر بين كل من حركة حماس، والاحتلال الإسرائيلي.

عودة الفلسطينيين العالقين في مصر لقطاع غزة بعد بدء سريان الهدنة

وبدأ الفلسطينيون الذين كانوا عالقين في مصر، بالعودة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بعد بدء سريان الهدنة في غزة ودخولها حيز التنفيذ، في تمام الساعة التاسعة من صباح الجمعة.

"نتنياهو" خارج حكومة إسرائيل رسميا إذا حدث هذا الأمر اليوم

وأجرت صحيفة معاريف، استطلاع رأي، بشأن انتخابات الكنيست إذا أجريت اليوم، كشف الاستطلاع عن أن أحزاب الائتلاف الحاكم بإسرائيل تفقد أغلبيتها الانتخابية وستحصل على 41 مقعدا لو جرت انتخابات، وستحقق أحزاب المعارضة في إسرائيل أغلبية نيابية وستحصل على 79 مقعدا لو جرت انتخابات مبكرة، ويعد في هذه الحالة أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وأن معسكر غانتس يعزز قوته السياسية إذا أجريت الانتخابات اليوم وسيحصل على 43 مقعدا في الكنيست، بينما حزب الليكود الحاكم يفقد نحو نصف قوته الانتخابية ويحصل على 18 مقعدا لو أجريت الانتخابات اليوم.

عبور شاحنات مساعدات جديدة معبر رفح بعد بدء سريان الهدنة في غزة

وأعلنت فضائية القاهرة الإخبارية، إدخال 60 شاحنة مساعدات أخرى لقطاع غزة، موضحة أنه سيتم تفتيشها في معبر نيتسانا الإسرائيلي قبل وصولها لقطاع غزة.

مصادر لـ "دوت الخليج": الاحتلال يمنع الأهالي من العودة لمنازلهم في حي النصر وبيت حانون وتفريقهم بالغاز بالتزامن مع بدء سريان الهدنة

وأكدت مصادر فلسطينية، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، محاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي من منع الأهالي من العودة لمنازلهم في حي النصر وبيت حانون وتفريقهم بالغاز المسيل للدموع، على الرغم من بدء سريان الهدنة في تمام الساعة السابعة صباح الجمعة، ودخولها حيز التنفيذ.

"120 دقيقة مرت بسلام".. ماذا يحدث في غزة بعد بدء سريان الهدنة؟ (حذر وترقب)

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار المتابعة المستمرة والتغطية المباشرة لكافة الأحداث في قطاع غزة لحظة بلحظة، آخر التطورات والكواليس بعد مرور 120 دقيقة من بدء سريان الهدنة في قطاع غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ، وننشر في السطور التالية أبرز ما جاء على مدار الساعتين الماضيتين.

وصول عدد جديد من المصابين في غزة لـ مصر بعد بدء سريان الهدنة (اعرف التفاصيل)

ووصل معبر رفح البري، صباح الجمعة، 19 مصابًا من قطاع غزة، لتلقي العلاج اللازم في مصر، حسب ما جاء من تصريحات عبر فضائية "القاهرة الإخبارية".

أول رد فعل مصري بعد دخول الهدنة في غزة حيز التنفيذ

وأجريت اتصالات مصرية مع إسرائيل وحماس لتثبيت اتفاق الهدنة، ومنع حدوث تجاوزات خاصة بعد إطلاق إسرائيل النار في محيط المستشفى الإندونيسي، حسب ما أعلنته فضائية "القاهرة الإخبارية"، صباح الجمعة.

وبحسب القناة، فإن "عملية تسليم الأسرى الفلسطينيين ستتم خلال ساعات، موضحة أن الأسرى المفرج عنهم سيتم تجميعهم في سجن عوفر وهو السجن المخصص للسجناء الأمنيين، مؤكدة أن 17 سيارة إسعاف وصلت إلى الجانب المصري من معبر رفح، مع دخول 7 شاحنات وقود إلى قطاع غزة حتى الآن.

مشاهدة بث مباشر دخول شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح مع بدء الهدنة

وبدأت أعداد كبيرة من شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، في الدخول عبر معبر رفح البري لكل مناطق قطاع غزة، عقب دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ في تمام الساعة السابعة من صباح الجمعة.

مشاهدة بث مباشر بدء سريان الهدنة في قطاع غزة برعاية مصرية قطرية

كما تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، بث مباشر عقب بدء سريان الهدنة في قطاع غزة، برعاية مصرية قطرية أمريكية، وذلك عقب دخول الهدنة حيز التنفيذ منذ الساعة السابعة صباح الجمعة.

بعد بدء سريان الهدنة.. ماذا يحدث الآن في غزة عقب مرور 60 دقيقة؟

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ منذ 60 دقيقة حتى الآن، برعاية مصرية قطرية أمريكية، وسط حالة من الهدوء تسيطر على قطاع غزة، ونستعرض في السطور التالية ما حدث حتى الآن منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ.

بعد بدء سريان الهدنة.. الاحتلال يطلق النار في محيط مستشفى الرنتيسي لمنع المواطنين من العودة لمنازلهم

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الجمعة، بالتزامن مع دخول الهدنة حيز التنفيذ في قطاع غزة، النار في محيط مستشفى الرنتيسي لمنع المواطنين من العودة لمنازلهم، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

أول رد فعل من جيش الاحتلال بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ

كما أعلن جيش الاحتلال، عقب دخول الهدنة حيز التنفيذ في السابعة من صباح الجمعة، استكماله تمركز قواته عند خطوط وقف إطلاق النار.

انسحاب طيران الاحتلال من جنوبي قطاع غزة مع بدء سريان الهدنة

وانسحبت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، بالكامل من أجواء المناطق الجنوبية في قطاع غزة بعد دخول الهدنة المؤقتة حيذ التنفيذ

دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لقطاع غزة

كما بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود، في الدخول عبر معبر رفح البري لكل مناطق قطاع غزة، بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ في الساعة السابعة من صباح الجمعة.

رسميا.. ننشر توقيت تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال اليوم بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ في غزة

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، حيز التنفيذ في تمام الساعة السابعة صباح الجمعة، وكانت وزارة الخارجية القطرية، مساء أمس، قد أعلنت دخول الهدنة الإنسانية في غزة حيز التنفيذ عند الساعة السابعة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي للقطاع.

وتبدأ عملية تبادل الأسرى، عصر الجمعة، ويتم خلالها الإفراج عن 150 أسيرة ومن الأسرى الأطفال مقابل 50 من المستوطنين نسوة وأطفالا.

"دقائق معدودة تتبقى".. قصف إسرائيلي على غزة قبل بدء "ساعة الصفر"

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، عددًا من المناطق في قطاع غزة قبيل بدء سريان الهدنة في السابعة صباحا بتوقيت غزة.

قبل بدء الهدنة.. الاحتلال ينفذ سلسلة مداهمات بالضفة الغربية

غزة.. شهدت الساعات الماضية في أماكن متفرقة من الضفة الغربية توترا إثر اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لعدد من البلدات وتنفيذها سلسلة من المداهمات.

لمزيد من التفاصيل عن بنود اتفاق هدنة غزة: بجهود مصرية قطرية.. حماس تعلن التوصل لاتفاق هدنة مع الاحتلال حماس تعلن رسميا وقف إطلاق النار حماس تعلن دخول مئات شاحنات المساعدات الطبية والوقود لكل مناطق غزة إسرائيل تعلن إطلاق سراح 50 من النساء والأطفال الأسرى لدى حماس في هذا الموعد حماس عن الهدنة: الاتفاق يضمن حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب

وداهم جيش الاحتلال، فجر الجمعة، منازل عدة في قرية كفر قليل جنوبي نابلس، وعدد من الأحياء في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وفي حارة جبر داهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل وقامت بتفتيشها وتحطيم محتويات بعضها واعتقلت شابا يبلغ من العمر 17 عاما، كما هدمت منزلا في قرية رمانة غرب جنين بعد اقتحامها مدعومة بالآليات والجرافات العسكرية.

وذكرت مصادر أمنية للوكالة الفلسطينية للأنباء "وفا" أن ما يزيد على 30 آلية عسكرية للاحتلال بينها جرافات اقتحمت القرية من داخل معسكر سالم، كما اقتحمت مخيم عايدة شمالي بيت لحم.

اقرأ أيضًا عن اتفاق هدنة غزة: حماس: وقف حركة آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة في قطاع غزة حماس: وقف حركة طيران الاحتلال على مدار أيام الهدنة الاحتلال يفرج عن 150 من نساء وأطفال فلسطين مقابل 50 من أسراهم

وأفاد مصدر محلي لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وسط إطلاق وابل من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، وتمركزت في منطقة المفتاح عند المدخل الشرقي، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي بلدة بديا غربي سلفيت اعتقلت القوات الإسرائيلية شابين، فجر الجمعة، وقامت باحتجاز آخر كما أطلقت الناء على سيارة مدنية.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال بعد منتصف الليل خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس.

بنود الهدنة في قطاع غزة

يتم الإفراج عن 150 أسيرة وطفلا فلسطينيين خلال الأيام الـ4 الأولى.

العدد مرشح للزيادة حال تطوير الهدنة.

الاحتلال نشر قائمة بأسماء 300 أسيرة وطفل.

يتم الإفراج عن 150 أسيرة ومن الأسرى الأطفال مقابل 50 من المستوطنين نسوة وأطفالا.

جنوب قطاع غزة يتوقف طيران الاحتلال طوال أيام الهدنة.

شمال قطاع غزة تتوقف حركة الطيران 6 ساعات يوميا.

وقف حركة آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

ضمان حرية حركة المواطنين من الشمال إلى الجنوب عبر شارع صلاح الدين.

إدخال مئات شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود لكل مناطق قطاع غزة.

لمعرفة المزيد عن بنود الهدنة بالتفاصيل عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية: حماس: بنود الاتفاق صيغت وفق رؤية المقاومة ومحدداتها تهدف لخدمة شعبنا حماس: المقاومة أدارت المفاوضات من موقع ثبات وقوة في الميدان حماس عن الهدنة: أيدينا ستبقى على الزناد وكتائبنا ستبقى بالمرصاد

وشنت قوات الاحتلال جرائمها على قطاع غزة بعد أن ضربت حركة حماس الضربة القاضية والموجعة للاحتلال يوم 7 أكتوبر الماضي في عملية "طوفان الأقصى"، مما أسفر، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية، عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 240 رهينة.

ومنذ ذلك الحين، استشهد أكثر من 14 ألفا من سكان غزة بينهم نحو 6000 طفل، حسبما أفاد المسؤولون بقطاع غزة.