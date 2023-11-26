نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال عبدالرحيم: 375 صحفي تقدّموا للحصول على 96 وحدة في جنة مصر بالمنصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، عن تقدّم 375 زميل صحفي عضو جمعية عمومية بالنقابة، للحصول على 96 وحدة، من وحدات جنة مصر في المنصورة الجديدة، التي كانت قد أعلنت عنها النقابة.

وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن النقابة ستعلن خلال الساعات المقبلة عن موعد القرعة، لاختيار الزملاء، بالإضافة إلى اختيار الاحتياطي، وسيتم استبعاد الصحفيين الذين استفادوا من قبل بمشروعات إسكان النقابة السابقة.

وكانت قد أعلنت نقابة الصحفيين، عن فتح باب الحجز لعدد 96 وحدة سكنية بمشروع "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة، بسعر المتر ٩ آلاف جنيهٍ، يُضاف إليه نسبة تميز.

وبدأ الحجز اعتبارًا من السبت 18 نوفمبر وحتى أمس السبت 25 نوفمبر.