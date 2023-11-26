نقابة الأطباء تعقد ورشة عن دور القابلات في الولادة الطبيعية

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أحمد جودة - القاهرة - تعقد نقابة أطباء مصر ظهر اليوم الأحد، نوفمبر ورشة عمل بعنوان ( دور القابلات والأطباء في تعظيم الولادة الطبيعية )، وتناقش العوامل التي أدت إلى تراجع نسبة الولادة الطبيعية حيث تعد مصر من أكثر الدول في العالم من حيث الولادة القيصرية التي تصل لأكثر من ٥٠%.

وقال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء أن الورشة ستتناول مدى إمكانية إشراك القابلات في عمليات الولادة الطبيعية والدور المنوط بها والاشتراطات اللازمة لعمل القابلة، وأضاف نقيب الأطباء أن هناك أسباب أخرى لتراجع نسبة الولادة الطبيعية منها قصور الخدمات الصحية في أطراف المحافظات خاصة النائية والحدودية وهو ما ستناقشه الورشة للخروج بتوصيات تساعد في تلافي هذه الأسباب، مشيرًا إلى أن نقابة الأطباء تناولت سابقًا مشكلة زيادة نسبة الولادة القيصرية دون دواعي طبية.

من جانبه أعلن الدكور أحمد مبروك الشيخ عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الإعلامية أن النقابة ستستضيف في الورشة العديد من المعنيين منهم الدكتور جمال أبو السرور أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب الأزهر والرئيس السابق للاتحاد العالمي لطب النساء والتوليد، والدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة والدكتور أيمن أبو النور والدكتور ياسر أبو طالب والدكتور حسام فاهم والدكتور أحمد عطية والدكتور أحمد سيكتوري.