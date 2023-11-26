نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف والأئمة والواعظات يزورون القاعدة البحرية بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على رأس وفد كبير من قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ونحو مائة إمام وواعظة بزيارة للقاعدة البحرية بالإسكندرية.

وقد اطلع وفد الأوقاف على جانب من التطور العظيم لقواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه وحصنه الحصين، ورأوا بأعينهم مدى الإعداد لقواتنا المسلحة، مؤكدين فخرهم واعتزازهم بها ووقوفهم ووقوف الشعب المصري كله إلى جانبها صفا واحدا خلف رئيسنا القائد البطل سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وجاءت هذه الزيارة في إطار البرنامج التثقيفي للأئمة والواعظات إيمانا من الأوقاف المصرية بالدور العظيم لقواتنا المسلحة الباسلة في حماية الوطن وفي البناء والتعمير، يد تبني وتعمر وأخرى تحمي وتحرس معبرين عن انبهارهم بما رأوه رأي العين من إعداد وتحديث وعزيمة وإصرار وانضباط يدعو للفخر بهذه القوات العظيمة الساهرة على أمن الوطن وأمانه، كما اطلعوا خلال الزيارة على المهام العظيمة لقواتنا البحرية بصفة خاصة وقواتنا المسلحة الباسلة بصفة عامة، مؤكدين أن هذا اليوم يوم تاريخي لن ينسى في حياتهم وأنهم عادوا من هذه الزيارة أكثر عزيمة وإصرارا وحماسا لبذل المزيد من الجهد خدمة لدينهم ووطنهم.