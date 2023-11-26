نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إهداء درع القوات البحرية لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال زيارة وزير الأوقاف على رأس وفد كبير من الأئمة والواعظات للقاعدة البحرية بالإسكندرية أهدى سيادة الفريق/ أشرف عطوة قائد القوات البحرية درع القوات البحرية للدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية.

من جانبه وجه وزير الأوقاف الشكر لسيادة الفريق/ أشرف عطوة قائد القوات البحرية على كريم الاستقبال وحسن الإعداد والتنظيم للزيارة، مشيدًا بدور قواتنا المسلحة الباسلة في الحفاظ على أمننا القومي، فهي بحق درع الوطن وسيفه وحصنه الحصين.