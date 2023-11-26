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إهداء درع القوات البحرية لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية

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أحمد جودة - القاهرة - خلال زيارة وزير الأوقاف على رأس وفد كبير من الأئمة والواعظات للقاعدة البحرية بالإسكندرية أهدى سيادة الفريق/ أشرف عطوة قائد القوات البحرية درع القوات البحرية للدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية.

من جانبه وجه وزير الأوقاف الشكر لسيادة الفريق/ أشرف عطوة قائد القوات البحرية على كريم الاستقبال وحسن الإعداد والتنظيم للزيارة، مشيدًا بدور قواتنا المسلحة الباسلة في الحفاظ على أمننا القومي، فهي بحق درع الوطن وسيفه وحصنه الحصين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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