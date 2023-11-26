حظك اليوم.. توقعات الابراج الاثنين 17-11-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 نوفمبر 2023 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 17-11-2023

مهنياً: الظروف ملائمة متفرغ تماما لبعض الإصلاحات تكسب تأييد فالحظوظ تدعم كل تطلّعاتك وتوجهّاتك، ولا بد من أن تكون قد وضعت الخطوط العريضة على الصعيد المهني

عاطفياً: تمر بيوم دقيق بعض الشيء، لكن لا تدع ذلك يؤثر في علاقتك بالشريك لأنه يسعى لمساعدتك

صحياً: لكل داء دواء، ودواء البدانة أو السمنة التخفيف من الأكل وممارسة الرياضة، ماذا تنتظر؟

حظك اليوم برج الثور الاثنين 17-11-2023

مهنياً: لست في افضل حالاتك تشعر ان الامور حولك سلبية تحمل بلبلة وعدم استقرار حاول ان تتقبل الآخرين كما هم بعيدا عن محاولاتك لتغييرهم وحافظ على اعصابك لا تعتمد على مساعدة أحد لإنجاز مهماتك وابتعد عن المزاجية.

عاطفياً: في الحب هناك الحلو والمرّ، قد تعاكسك الظروف لتعود من ثم وتبتسم لك

صحياً: قد تشعر بألم خفيف في أطراف أصابعك أو ببعض التنميل، وهذا سببه خلل ما في العنق

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 17-11-2023

مهنياً: يوم جيد يجعلك تتقرب بشكل جدي من اهدافك يوم للبشاءر للتقارب للنقاش السليم الذي سوف يحمل اليك مفاجأة مادية صغيرة تفرحك وتدفعك قدماً نحو تطوير أدائك في العمل

عاطفياً: أنت رومانسي إلى أبعد الحدود، تجذب عاطفتك الجياشة الحبيب ويتعلق بك أكثر من السابق

صحياً: إسترح هذا اليوم ولا تقم بجهود إضافية، وحاول الترفيه عن نفسك قدر الإمكان

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 17-11-2023

مهنياً: مرتاح مبسوط تفكيرك سريع تتصرف بجراة وتفاوض بثقة على امور تلزمك وتنجح في الحصول على ما تريد ، وتتجاوز المصاعب براحة تامة.

عاطفياً: يفترض أن تفكر في الاستقرار جديّاً، وخصوصاً أن الشريك المناسب لذلك موجود إلى جانبك

صحياً: تحاش كل ما من شأنه أن يدفعك إلى تناول كميات كبيرة من الطعام، واكتف بالكمية التي يحتاج إليها جسمك

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 17-11-2023

مهنياً: يوم متعب يحمل قلق يوم للاختبارات حاول ان تختار صح حتى تتجاوز الازمات والعراقيل وحاول ان تكون متسامح ، فكّر جيداً وشغّل عقلك، وإياك إثارة الأحقاد الدفينة والعناد الفارغ

عاطفياً: الفكرة التي تكوّنت عند الشريك، قد تدفعه إلى القيام بخطوات غير مدروسة، فسارع إلى توضيح الأمور

صحياً: لا تتردد في الالتحاق بأحد الأندية للبدء بالتمارين الخاصة للتخلص من الوزن الزائد

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 17-11-2023

مهنياً: اوضاعك جيدة بالرغم من كثرة الانشغالات والتوظيفات والاستثمارات والمسؤوليات الإضافية حدد الاولويات ولا تصرف طاقتك على امور غير ضرورية وتعامل مع الأمور بطريقة حكيمة وحدد الاولويات.

عاطفياً: عليك أن تمضي وقتاً أكثر مع الشريك ليجتاز المحنة التي يواجهها، ووجودك إلى جانبه يساعده كثيراً ويريحه

صحياً: قاوم شراهتك على الأكل الدسم، وحاول الاكتفاء بالتي تكثر فيها الخضراوات

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 17-11-2023

مهنياً: مشرق بأفكار جديدة كل آلام ر حولك جيدة تجعلك تواجه التحديات بروح متفائلة اتصالات دعم يدفعك للتقدّم فرص مناسبة تنتظرك فاعرف كيف تستغلها لتجعل مشاريعك تتحقق وتسعى للمزيد منها

عاطفياً: كن مرناً في علاقتك بالشريك فأنت لا تطيق فراقه أو الابتعاد عنه، وكذلك هو

صحياً: بعض الانزعاج في أطراف القدمين سببه كثرة الوقوف، فحاول التخفيف من ذلك

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 17-11-2023

مهنياً: يوم متطلب متقلب حولك اقوال غير مريحة تشعر انك محبط ويأس محتاج ان تكون اكثر وضوحا ولا تخوض تقاشات غير مجدية ولا تعالج مشاكلك بعصبية اتفهمك عزيزي العقرب قد تكون تعبت في العمل ولكن لا تفقد العزم، فأمامك مسؤوليات يجب إتمامها

عاطفياً: تفاؤلك الدائم وثقتك بالحبيب يضفيان عليه الطمأنينة ويشعرانه بالاستقرار وبحبك الصادق له

صحياً: لا تتململ ولا تتذمر من إلحاح المقربين منك وطلبهم منك القيام بما يلزم لتخفيف وزنك، فهم يريدونك في صحة ممتازة

حظك اليوم برج القوس الاثنين 17-11-2023

مهنياً: يوم جيد يحمل خطوات مهمة لقاء سعيد وايجابيات ومقابلات واخبار سارة مقنع في حديثك ماكلم بارع تتحسن الاجواء و العلاقة بالمقربين من الزملاء، ويبدو الاتصال سهلاً مع من كنت تخشاهم في الماضي لأنك لم تتعرف إليهم كما يجب

عاطفياً: تعيش يوماً مريحاً نفسياً وجيداً لتقريب وجهات النظر اذا كنت مختلفاً مع الحبيب، وقد تسعد بلقاء الأحبّة

صحياً: لا تقل سأبدأ غداً بممارسة الرياضة، بل ابدأ منذ اليوم، خير البر عاجله

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 17-11-2023

مهنياً: يبدو أن الجو واعد ومشرق وغني بالتطورات السعيدة والايجابية، ربما تحصل على مساعدة مالية او تشارك في ورشة عمل او مؤتمر ما، وقد تحقق أمنية لكن حاول ان تقلل من صرفك ونظم مدخولك وتصرف على اساس ان المفاجآت والاعطال واردة.

عاطفياً: البرودة بينك وبين الشريك تسبب بعض الفتور في العلاقة، إنما ليوم فقط، فلا تقلق

صحياً: تحقق من أنك تتقيد بتعليمات الطبيب المتعلقة بتمارين الظهر، للتخلص من آلامه المزعجة

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 17-11-2023

مهنياً: يوم مزدهر بالوعود جيد يبتسم لك الحظ يحمل فرصة تغير حياتك زيارات علاقات تواصل دعوات ما يجعلك تتمتع بنشاط وحيوية ولديك المقدرة لإنجاز الكثير من المهام الشاقة الملقاة على عاتقك وتنجح

عاطفياً: تلتقي شخصاً من الطرف الآخر يثير إعجابك، لكنك تبقي الأمر سراً ريثما تتعرف إليه أكثر

صحياً: إثارة عصبيتك هذا اليوم قد تسبب لك انزعاجاً كبيراً، تخلص منه بالمشي مع أحد أفراد العائلة

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 17-11-2023

مهنياً: الاكثر تعبا عصبي متوتر خيبة امل او مواقف متشنجةمضايقات وعدم ارتياح لذلك عليك ان لا تتهاون مع الواجبات وحافظ على صبرك وهدوئك، ولا تترك انفعالاتك تتخذ القرار عنك، تتأرجح بين الحماسة الشديدة والتردّد والشكوك

عاطفيا:ً التعابير التي يستخدمها الشريك تثير الشكوك، وهذا يترك مجالاً أكبر للشك حول حقيقة نياته تجاهك

صحياً: قد تكون صحتك عرضة لانتكاسة مفاجئة، لكنها عابرة تستعيد بعدها عافيتك ونشاطك.