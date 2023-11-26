نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم أحداث غزة.. وزير السياحة يوضح عوامل النمو السياحي الملحوظ في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار إن مصر لم تتأثر بشكل كبير سياحيًا بأحداث الحرب على غزة وذلك لعدة عوامل تتميز بها مصر.

وأشار الوزير خلال اللقاء الصحفي المنعقد معه اليوم بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، إن مصر تمتلك مقومات طبيعية وسياسية وإدارية أهلتها لتجاوز الأزمة بسلام وتحقيق نمو سياحي ملحوظ.

عامل سياسي

وأشار إلى أن مصر دولة سلام وأمان وتنادي به وليست دولة لديها ميول للاعتداء على أحد أو الدخول في صراعات وهو ما يقر في ذهنووجدان السائح إذا ما بحث عن الامان فسيجده بمصر.

دور القطاع الخاص

وأضاف أن ضمن العوامل هو مرونة وقدرة القطاع الخاص في التعامل مع الازمات حيث استطاع أن يصل للشركات السياحية الهامةوأوجدوا أسعار منافسة.

إجراءات وزارية

وتابع أن الإجراءات السريعة التي اتخذتها الوزارة السياحة والتنشيط السياحي مع كل مصدري السياحة حول العالم جعلت الأزمة تمر بأقل قدر من الخسائر.

المنتج السياحي المصري

وأشار الوزير إلى أن المنتج السياحي المصري جاذب جدًا حيث يأخذ السائح أعلى قيمة بأقل سعر كم أن التطور الكبير في المطارات جعل الخدمة جاذبة للزائرين والسائحين

وختم كلماته أن كل تلك العوامل السابقة جعلت المناخ السياحي في مصر بشهر أكتوبر يشهد معدلات إقبال أعلى من أكتوبر 2022م.