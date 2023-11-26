نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة تنفذ عدة حملات مكبرة للبحث والتفتيش على الزراعات المخدرة بسيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت القوات المسلحة مداهمة للقضاء على العناصر الإجرامية، والبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات المخدرة بنطاق الجيش الثالث الميداني، بإجمالي 16 مرحلة، خلال الفترة من التاسع من أبريل 2023 وحتى الثالث والعشرين من نوفمبر 2023.

جاء ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة لترسيخ دعائم الاستقرار وصون مكتسبات الوطن جرى تحقيق نجاحات مؤثرة في التصدى للمهربين والعناصر الإجرامية التي تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي المصري على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأسفرت نتائج المداهمة عن اكتشاف وتدمير 439 مزرعة للنباتات المخدرة بإجمالي مساحة 313 فدانا، تنقسم إلى 300 فدان لنبات الخشخاش المخدر و10 أفدنة لنبات الهيدرو المخدر و3 أفدنة لنبات البانجو المخدر.

كما أسفرت عن حرق وتدمير 44 طنا و774 كجم مواد مخدرة تنقسم إلى 35 طن بانجو و4330 كجم بذور بانجو، و3515 كجم بذور خشخاش و200 كجم هيدرو مخدر و900 كجم بودرة حشيش و629 كجم حشيش و200 كجم أفيون.

وجرى ضبط 16 متهما وتدمير البنية التحتية للزراعات وتصنيع المواد المخدرة من خلال ضبط وتدمير 14 مصنعا لتصنيع جوهر الحشيش المخدر و10 مكابس و8 مفرمة حشيش، وضبط وتدمير 201 حوض مياه بمساحة 20-30 متر مكعب و52 ماكينة مياه و83000 متر خراطيم مياه و6 مولدات كهرباء و50 لوح طاقة شمسية، كما جرى ضبط 9 عربات نقل و3 دراجات نارية و14 خزنة ذخيرة و492 ذخيرة أنواع.

وتواصل القوات المسلحة جهودها لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لإحكام السيطرة واستمرار القضاء على الزراعات المخدرة ومنع تهريبيها على الاتجاهات الاستراتيجية.