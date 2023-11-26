نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي قبلة الاستثمار في الصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد منطقة المثلث الذهبي منطقة واعدة، وبها العديد من الإمكانات طبقًا لما أثبتته دراسات عديدة تم إجراؤها من قبل وزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات ذات الصلة، وهناك العديد من الثروات التي يجب الاستفادة منها في المنطقة، وبناء عليه، تم إنشاء منطقة اقتصادية وتم تعيين رئيس لها.

وتتميز منطقة المثلث الذهبي التي تبلغ مساحتها نحو 2.2 مليون فدان، بمقومات التنمية المستدامة من حيث الموقع الاستراتيجي المتمثل في الإطلالة على البحر الأحمر بشريط ساحلي يصل طوله إلى نحو 80 كم وكذا وجود ميناء سفاجا، كما تحدها شبكة من الطرق الممهدة لتسهل عملية الانتقال، هذا بالإضافة إلى قربها من ثلاثة مطارات مطار الغردقة، مطار أسوان، مطار مرسى علم

وجهت الحكومة خلال الاسبوع الجاري بالإسراع بتنمية هذه المنطقة، وسبق الاجتماع مع المهندس عادل سعيد، رئيس المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي برئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بهدف العمل على البِدء في تنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة طبقًا للأولويات.

وعمل مسئولي تطوير المثلث الذهبي علي خارطة طريق لتنمية المنطقة، وفقًا للأولويات، بحيث يتم البدء في تجمع للعمل على تنميته، ثم البدء في الذي يليه، وذلك وفق خطة ترويج محددة، وبدأ بالفعل في الترويج للمشروعات التي تقع في اختصاصات قطاع البترول.

الشراكة مع القطاع الخاص كانت من أهم اهداف المشروع الجديد فهذه المنطقة تعد مجالًا مهمًا لمشاركة القطاع الخاص، خاصةً أن هناك تنوُعًا في الأنشطة ما بين سياحية وصناعية وزراعية، وذلك إطار رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص أن يتولى الأخير دور تنمية هذه المشروعات المختلفة، مع ضرورة الترويج لتلك المشروعات أيضًا.

وسيتم في البداية العمل في المناطق السياحية والزراعية، حيث إنهما سيوفران التمويل، وسيبدأ العمل بهما سريعًا، ثم يتبع ذلك المناطق الصناعية، كما أكد وزير قطاع الأعمال العام بأن هناك اتفاق واضح على ضرورة وجود مخطط عام، ثم يتم الطرح على القطاع الخاص، ولكن من المهم أيضًا أن يكون هناك تكامل بين الصناعات الموجودة عند اختيار الصناعات المطلوبة في المنطقة.

وفي سبيل تحقيق التنمية المتكاملة للمنطقة، فقد تم التقسيم طبقًا للأنشطة المناطـق الصناعية بالمثلث وتتضمن 7 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 468 كم2، وقد تمت مراعاة توزيع المناطق الصناعية على المنطقة ككل لخدمة الأنشطة التصنيعية المتوقعة بالمنطقة، وهناك العديد من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها من بينها إنشاء مجمع أسمدة فوسفاتية على مساحة 100 فدان بالقصير، وإقامة منطقة لوجستية وميناء جاف على مساحة 61.68 فدان بسفاجا، وغيرهما، كما هناك مشروعات أخرى جار التفاوض بشأنها.

وأيضا المناطق الزراعية بالمثلث حيث توجد بالفعل منطقة زراعية داخل محيط المثلث الذهبي، حيث تضمنت المنطقة 4 مناطق زراعية بإجمالي مساحة 733 كم2، وتم التواصل مع وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري، وقدمت وزارة الري توصياتها بحفر عدة آبار، وسيتم البدء بحفر بئر استكشافية، حيث توجد عدة دراسات تثبت وجود المياه واخيرا الأنشطة السياحية واللوجستية.

يجدر الاشارة إلى هناك مخطط تم إعداده من جانب الاستشاري الإيطالي للمنطقة، ويضم عدة أنشطة واستخدامات متنوعة، ولذلك هناك نيه من الحكومة علي سرعة طرح المشروعات، للشراكة مع القطاع الخاص، في ظل توافق الوزراء والمسئولين على ذلك، وفي حالة وجود طلبات من القطاع الخاص على إنشاء مناطق لوجستية بجوار الميناء، أو أي مشروعات أخرى، فسيجري اتخاذ قرار سريع بشأنها وإتاحة هذه الأراضي للمستثمرين على الفور، مع ضرورة الترويج للمشروعات الموجودة في المخطط.

