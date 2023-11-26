مدبولي: انتشار صيدليات إسعاف 24 يتسق مع حرص الدولة على النهوض بالخدمات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 نوفمبر 2023 02:34 مساءً - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، افتتاح ٥ فروع تابعة لصيدليات "إسعاف ٢٤"، بعد تطويرها، وذلك بحضور اللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور/ تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور/ أبو الفتوح الطويل، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجارة الأدوية، والدكتور/ أحمد عفيفي، مدير الرؤساء التنفيذيين بالشركة المصرية للاستثمارات الطبية.

وعقب إعطاء إشارة البدء إيذاناً بالافتتاح، أكد رئيس الوزراء أن تطوير صيدليات الإسعاف وتحقيق الانتشار الأوسع لها، يتسق مع حرص الدولة على النهوض بمختلف الخدمات الطبية، لكون تلك الصيدليات تُسهم في توفير الدواء لشريحة عريضة من المواطنين بمختلف المحافظات.

ووجه مدبولي بالإسراع في تحديد الأراضي والمواقع المناسبة لتعميم نموذج صيدليات "إسعاف 24" بمختلف المحافظات، لافتاً إلى أن الحكومة حريصة على تذليل كافة العقبات في سبيل تحقيق هدف التوسع لهذا النموذج الطبي المميز.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان، الذي أوضح أن "اسعاف ٢٤" هي النموذج المُطور لصيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، والذي تبدأ المرحلة الأولى لتطبيقه على الفروع الخمسة التي يتم افتتاحها اليوم، وهما فرعان بمحافظة القاهرة، وفرع بكل من محافظات الإسكندرية، والدقهلية، وأسيوط، وذلك كخطوة نحو تعميم هذا النموذج على مستوى الجهورية، وذلك في إطار الحرص الكبير على تحقيق الاستدامة الشاملة في القطاع الصحي، وتوسيع قاعدة الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

واستعرض الدكتور أحمد عفيفي، مدير الرؤساء التنفيذيين بالشركة المصرية للاستثمارات الطبية، أبرز جهود صيدليات الإسعاف، مشيراً إلى أن تلك الصيدليات تعمل على توفير الأدوية الناقصة في السوق المصرية، وكذلك تقديم الأدوية التي تؤثر إيجاباً على الحالة النفسية للمريض والتي يتم صرفها بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، كما توفر تلك الصيدليات جميع ألبان الأطفال العادية والعلاجية والأنسولين وأدوية الأورام التي يصعب العثور عليها في الصيدليات العادية.

وأكد الدكتور أحمد عفيفي أنه تم العمل على تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير وزيادة انتشار صيدليات الإسعاف على جميع محافظات الجمهورية، مما يجعلها تعمل على مدار الساعة وخلال جميع الأيام والعطلات الرسمية، وأيضاً تم توحيد الرؤية البصرية مما يُسهم في بناء هوية قوية ومميزة للصيدليات، ويُعزز التعرف عليها ويعمل على نقل رسالتها بشكل فعال وموحد، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة بنجاح، والتي تشمل 5 صيدليات وهي: رمسيس، الأميرية، المنصورة، أسيوط، والإسكندرية.

كما شاهد رئيس الوزراء فيديو حول خطة تطوير صيدليات الإسعاف المصرية، والذي بدأ بالإشارة إلى دور تلك الصيدليات كجزء أساسي من البنية الأساسية الصحية بمصر، حيث تعتبرُ مُكملاً حيوياً للشركة المصرية لتجارة الأدوية، وتقوم بدور حيوي في توفير مجموعة شاملة من الأدوية بما في ذلك المحلية والمستوردة، وتتمثل رسالتها في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتسهيل إمكانية الوصول إلى العلاج الآمن للمرضى.

وتم التأكيد على أن عدد المرضى المترددين على هذه الصيدليات يصل لنحو نصف مليون مريض سنوياً، بما يمثلُ تحدياً مستمراً لضمان تلبية احتياجاتهم بفاعلية، ولذا تم إجراء تطوير شامل لصيدليات الإسعاف المصرية تماشياً مع رؤية الدولة المصرية مع دعم القطاع الصحي وتعزيز توفير الدواء بشكل آمن، وتنفيذاً لتوصيات رئيس الوزراء بتعظيم الاستفادة من هذه الصيدليات في تأمين احتياجات المرضى الدوائية خاصة في أوقات الأزمات.

وقد تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التطوير، بافتتاح الصيدليات الخمس اليوم، حيث تم تعديل الاسم ليصبح "اسعاف 24" لكونها تدعم خدمة المرضى على مدار الـ 24 ساعة، وخلال الأعياد والاجازات الرسمية، وتم تحديث خدماتها وتفعيل خدمة الانتظار بشكل يليق بالمرضى المترددين على الصيدلية، وكذلك توحيد الرؤية البصرية الخاصة بتلك الصيدليات، وكذا تفعيل خدمة التواصل عبر الرقم المختصر 16682 للإجابة على استفسارات المواطنين، وتستهدف المرحلة الثانية للخطة المُزمع الانتهاء منها في غضون عام، التوسع في نموذج "اسعاف 24" جغرافياً بمعدل صيدلية بكل محافظة، بهدف راحة المواطنين وتخفيف الضغط على صيدليات الإسعاف بالقاهرة.

وخلال افتتاح الفروع الخمسة لصيدليات "اسعاف 24" استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من مُدير كل صيدلية، حول القدرة البشرية والدوائية بكل فرع، ونطاق تغطيته والمناطق التي يخدمها، إلى جانب عدد المرضى المُترددين على كل صيدلية يومياً، حيث أشاروا إلى أن كل فرع من صيدلية "اسعاف 24" يعمل من خلال عددٍ يصل إلى 3 أطقم، حيث تقدم خدماتها على مدار الساعة وخلال الأعياد والعطلات الرسمية، وأكدوا أن توسع الفروع سيقلل الضغط على الصيدليات ويُسهم في تحسين الخدمة.