تاج الدين: نعمل على رفع كفاءة أساس تقديم الخدمات الطبية بالمراكز والوحدات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 نوفمبر 2023 02:34 مساءً - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مؤسسات تقديم الخدمات الصحية لم تكن تملك كل الخدمات المطلوبة، وكانت المبادرات الرئاسية الرائعة لتحقيق وتغطية الفجوة بين ما يقدم وما هو مطلوب كان ملموسًا.

وأضاف تاج الدين، خلال كلمته بالملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأحد، أنه بين كل احتياجات القطاع الصحي وبين قدرات وإنجازات القطاع تم عمل مبادرة "100 مليون صحة"، والوصول إلى القضاء بقدر المستطاع على قوائم الانتظار، بجانب متابعة دقيقة جدًا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيه دعم مالي غير محدود، والكشف المبكر عن الأورام، وصحة المرأة، ورفع كفاءة مؤسسات الرعاية الصحية.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن هناك محاولات لتفعيل الإصلاح الصحي منذ زمنًا بعيد، ولابد من رفع كفاءة أساس تقديم الخدمات الطبية في المراكز والوحدات الصحية، واختصاصات طبيب الأسرة، مؤكدًا دور الإرادة السياسية الحاسمة بالدراسات المعمقة من الجوانب الاقتصادية والمالية، والبدء في تطبيق النظام الصحي الشامل.