وزير الصحة: تفعيل المرحلة الثانية من منظومة التأمين الشامل خلال أسابيع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 نوفمبر 2023 02:34 مساءً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنه سيتم إعلان المرحلة الثانية من منظومة التأمين الشامل وتفعيلها خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى هذه المرحلة تحدٍ لوجود محافظات ذات كثافة سكانية عالية على عكس المرحلة الأولى.

وأوضح وزير الصحة والسكان، خلال كلمته في ملتقى هيئة الرعاية الصحية، أن الوزارة تعمد إلى تطوير ورفع كفاءة 5 آلاف وحدات الرعاية الأولية للتسريع من وتيره ضمها ودخولها لمنظومة التأمين الشامل.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، أن نجاح منظومة التأمين الشامل يعتمد على مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى اجتماعه من رئيس الوزراء اليوم لبحث سبل توفير حوافز تشجيعية للاستثمار.

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، تقديم 15 مليون خدمة طبية وعلاجية بمنشآت الهيئة بإقليم الصعيد والتي تشمل 140منشأة طبية بمحافظتي الأقصر وأسوان، وذلك منذ تشغيل نظام التغطية الصحية الشاملة بالمحافظتين، وحتى الآن.

وأشارت الهيئة إلى الخدمات الطبية المتكاملة المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بإقليم جنوب الصعيد بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتدخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية، والمقدمة بمستشفيات الهيئة بمستوييها الثانوية والثالثية.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظتي الأقصر وأسوان والتي بلغت 7 مليون خدمة رعاية صحية أولية، منها 1.5 مليون خدمات الفحص الطبي الشامل، بينما تخطت خدمات طب الأسرة 5.5 مليون، منهم 900 ألف خدمة أسنان، وأكثر من مليون فحص معملي وخدمة أشعة، 370 ألف خدمة للإسعافات الأولية، كما شملت الخدمات أيضًا أمراض الأطفال والنساء والباطنة.