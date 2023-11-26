نشوب حريق داخل مصرف أبوظبي الإسلامي بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 نوفمبر 2023 02:34 مساءً - شهد مصرف ابو ظبي الإسلامي في محافظة الإسكندرية نشوب داخل مولد كهربائي به، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

ومن جانبة اكد مصدر، الي نشب حريق فى مولد كهرباء بمصرف أبو ظبى الإسلامي 'فرع لوران' بالإسكندرية أثناء قيام أحد العاملين بتزويده بالوقود لتجهيزه للتشغيل حدث شرز ما أدى إلى حدوث موجة إنفجارية أسفرت عن إصابة العامل وحدوث تلفيات عبارة عن كسر بالزجاج الداخلي والخارجي للمصرف.

اندلع حريق داخل مصرف أبوظبي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وتم السيطرة على الحريق ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج.