نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التنشيط السياحي: وضعنا استراتيجية متكاملة لسياحة اليخوت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عمرو القاضي، رئيس هيئة التنشيط السياحي في وزارة السياحة والآثار، تعاقدنا مع مستشار دولي متخصص في سياحة اليخوت لرسم السياسة التسويقية للمنتج ويوجه بخصوص الفعاليات التي يجب علينا حضورها لتنشيط هذا النوع من السياحة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأحد في مقر وزارة السياحة والآثار في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزير السياحةوالآثار الدكتور أحمد عيسى وعدد من قيادات الوزارة في مجالي السياحة والآثار.

تم انتاج عدد من الافلام التسجيلية والتوثيقية للمراسي الخاصة باليخوت لترويجها مع مصدري السياحة حول العالم.