نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين”تعلن تفاصيل سداد أرض المقابر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت نقابة الصحفيين، إعلانًا للزملاء الحاجزين لقطع أراضي المقابر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وطلبت النقابة من الزملاء، سرعة التوجّه لسداد ثمن القطعة كامًلا (90 ألف جنيه) لمساحة (30) مترًا، و(120 ألف جنيه) لمساحة (40) مترًا، بموجب إذن دفع من مجمع الخدمات الصحفية بالطابق الأول فى النقابة، والتوجه إلى بنك المصرف المتحد للسداد، وتسليم إيصال السداد فى مجمع الخدمات بالنقابة فى موعد أقصاه الخميس (30/11/2023م).

يُذكر أن المقابر بنظام اللحد، والمنطقة ستشمل مسجدًا واستراحة.