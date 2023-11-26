نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرى شمال الجيزة تؤيد ترشيح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت قرى شمال الجيزة مؤتمرًا شعبيًا حاشدًا بحضور رموز وقيادات المنطقة بعنوان تحديات الدولة وانتخابات الرئاسة لتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، وذلك برعاية ورئاسة اللواء دكتور عبدالصمد سكر استاذ القانون الدولي والخبير الأمنى صاحب القبول لدي الشارع السياسي.. بحضور السيد ناجي الشهابي وقيادات حزب الجيل الديقراضي للمؤتمر الحاشد الذي أشرف وشارك في تنظيمه المهندس عبدالصمد سليمان نائب رئيس حزب الجيل والقيادة السياسية التي لها قبول في الشارع السياسي والذي عقد في قري شمال الجيزة.

حضر المؤتمر الذى أقيم بالقاعة الرئيسية بقرية أبوغالب بشمال الجيزة كل من اللواء دكتور عبدالصمد سكر مقرر المؤتمر وابن قرية وردان اللواء أركان حرب صبرى يوسف مساعد وزير الدفاع وكبير اليوران برئاسة الجمهورية سابقًا والكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب وناجى الشهابي رئيس حزب الجيل واللواء اركان حرب على عبدالباسط عقرب الخبير العسكري والمهندس احمد الشراني عضو مجلس الشيوخ والنائب يحى المشد عضو مجلس الشيوخ ود محمود الخطيب امين عام حزب مستقبل وطن مركز منشأة القناطر واللواء عبدالنعيم حامد نائب حلوان والنائب محمود الصعيدي نائب اوسيم والنائب احمد يوسف نائب الوراق والعمدة على سكر عمدة قرية ابوغالب.

كما حضر المؤتمر فضيلة الشيخ خالد سلامة أمام المسجد الكبير بابوغالب والقس افرايم راعى كنيسة ابوغالب ود قطب فازورة عضو مجلس الشعب السابق والإعلامية هبة عاطف وأميرة عبدالسميع عقرب والشيماء طراد والمستشار عيد العبيدى والمستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان ونورهان حشاد والحاج نجاح خاطر وكيل المجلس الشعبي المحلى لمحافظة اكتوبر سابقا وشيخ مشايخ القضاء العرفي بالمنطقة وسيد جابر نقيب محامي الجيزة وياسر عرفة القيادى بحزب مستقبل وطن د محمد ربيع قطوش والنائب سعد بدير ووحيد ابوعامر والنائب احمد يوسف وهانى شعبان طراد والكاتب الصحفى مصطفى عبيدو مدير تحرير جريدة الجمهورية.

عبر الحضور حبهم للوطن ودعمهم للقيادة السياسية وتأييدهم ودعمهم الكبير للقيادة السياسية وترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.. مؤكدين معرفتهم بالمخاطر والتحديات التي تواجه الدولة فى ظل الظروف الراهنة.

كما شهد المؤتمر لفيف من القيادات السياسية والشعبية والتنفيذية وعمد ومشايخ مركز منشأة القناطر وشمال محافظة الجيزة، ورموز العمل السياسي والاجتماعي وعلى رأسهم قرية وردان وابوغالب واتريس وبني سلامة والحاجر والقطا وكفرابوالحديد ونكلا وجزاية والمنصورية وجزاية والجلاتمة والمناشي البلد وبهرمس والحسانيين والمناشي والاخصاص وكفر حجازى.. كما حضر المؤتمر عدد ضخم من أهالى قرى ونجوع وعزب وكفور مركز منشأة القناطر تأييدا للرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة وتحول المؤتمر إلى مظاهرة حب وتأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.