يوسف أيوب لطلاب "علوم طنطا": مشاركة الشباب فى الانتخابات الرئاسية واجب وحق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 نوفمبر 2023 04:31 مساءً -

أكد الكاتب الصحفى، يوسف أيوب، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، أن المشاركة الإيجايبية للشباب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، هو واجب وحق يجب على الشباب الحرص عليه، مشيراً إلى أن الدولة لديها اهتمام كبير بالشباب، ومنحتهم الكثير من الفرص التي أحسنوا استغلالها، فزادت ثقة القيادة السياسية بهم وبقدراتهم.

وشارك أيوب في ندوة إعلامية عنوانها "مشاركة الشباب نحو مستقبل أفضل" نظمها مركز النيل للإعلام بطنطا إدارة إعلام وسط الدلتا بكلية العلوم جامعة طنطا، بحضور الدكتور طارق مصطفى محمد عميد الكلية، والدكتورة نهال عاطف صلاح الدين وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة، وعزة سرور مدير عام مركز النيل للإعلام بطنطا، ونظمته مى أبوزيد ومروة عبد الرسول، ضمن الحملة التوعية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تتبنها الهيئة العامة للإستعلامات تحت شعار " إنزل وشارك ...صوتك مستقبلك "، تحت رعاية الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور محمود أحمد زكى رئيس جامعة طنطا.

وقال أيوب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو أكثر الرؤساء إيمانا بدور الشباب، لذلك فتح الباب أمامهم ليكونوا فاعلين في المجتمع المصرى، من خلال توليهم مناصب تشريعية وتنفيذية، فضلاً عن قياداتهم للعديد من المبادرات الرئاسية المتعلقة بتنمية وتطوير المجتمع مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تقوم بشكل كبير على سواعد وأفكار الشباب، بالإضافة إلى التحاتلف الوطنى للعمل الاهلى التنموى الذى يمثل الشباب العنصر الفاعل به، بالإضافة إلى أن الشباب منذ إطلاق عام الشباب في 2016 وإطلاق المؤتمرات الوطنية للشباب ومنتدى شباب العالم، أصبحوا رقم فاعل في المجتمع المصرى، وهذا لم ليكن ليحدث لولا الثقة السياسية في الشباب، وأيضاً قدرة الشباب على أن يكونوا على حجم هذه الثقة.

ولفت أيوب إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، تشهد تنوع بين المرشحين، فبخلاف الرئيس السيسى، هناك ثلاثة مرشحين ينتمون لأحزاب سياسية، وهو ما يؤكد ثراء الحياة السياسية والديمقراطية في مصر، مطالباً الشباب بأن يكون لهم دور فاعل في الانتخابات بالمشاركة في التصويت، واختيار من يرونه الأنسب من وجهة نظرهم، وفق لما يطرحه كل مرشح من رؤي وبرامج انتخابية، كما أشار إلى أهمية أن يكون الشباب على قدر كبير من الوعى بما يمنعهم من ترك آخرين يحددون توجهاتهم عبر السوشيال ميديا او غيرها.

وقال رئيس تحرير صوت الأمة، أن المشاركة الإيجابية لا تقتصر فقط على التصويت في الانتخابات، وإنما ايضاً في بناء المجتمع من خلال التفاعل الإيجابى مع المبادرات الاجتماعية كلاً في نطاق تواجده، سواء داخل قرية أو مدينة.