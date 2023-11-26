‏المرشح الرئاسي فريد زهران يستقبل سفير النمسا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 نوفمبر 2023 05:29 مساءً - ‏استقبل المرشح الرئاسي فريد زهران وعدد من أعضاء حملته الانتخابية سفير دولة النمسا جورج بوستينجر وذلك في إطار اللقاءات الدبلوماسية التي تقوم بها الحملة .

‏ ناقش الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات السياسية في المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية والاعتداء الاسرائيلي السافر على قطاع غزة

استعرض فريد زهران أهم ملامح برنامجه الانتخابي ورؤيته حول المشهد السياسي المصري وما يقدمه برنامجه الانتخابي من إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.

‏كما تطرق اللقاء لمناقشة تطورات الوضع في غزة، وشدد السيد زهران على أهمية أن تتخذ الحكومات الأوروبية مواقفاً أكثر إنصافاً للشعب الفلسطيني فيما يتعرض له من جريمة الإبادة الجماعية والعقاب الجماعي الذي تقوم به إسرائيل وذلك من باب الاتساق مع المواقف الشعبية الأوروبية التي تدين سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينين.

‏كما شدد على أهمية أن تمارس الدول الأوروبية مسؤولياتها إزاء القضية الفلسطينية عبر الضغط لإتمام حل الدولتين والتسوية العادلة للصراع.

‏ ‏حضر اللقاء النائبة أميرة صابر المتحدث الرسمي للحملة والدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب وعضو الهيئة الاستشارية للمرشح والدكتور محمد سالم المستشار السياسي للمرشح، محمد هلال عضو المكتب التنفيذي للحملة ومساعد المرشح فريد زهران، ميار الجزار أمين العلاقات الخارجية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.