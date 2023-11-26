نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الوطنية للإعلام” تطلق فعّاليات الدورة التدريبية لتنمية المهارات الإعلامية للواعظات والباحثات الشرعيات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم الأحد، فعّاليات الدورة التخصصية لتنمية المهارات الإعلامية لدى الواعظات والباحثات الشرعيات، بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك في إطار التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ووزارة الأوقاف.

تشارك الهيئة الوطنية للإعلام في التدريب العملي على فنون الإلقاء واكتساب مهارات الحديث بالراديو والتليفزيون؛ بهدف صقل المهارات الإعلامية لديهن، وتمكينهن من إيصال رسالة إعلامية صحيحة عن وسطية تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتأكيد على قيم التسامح والمحبة وقبول الآخر، في مواجهة الأفكار المتطرفة التي تدعو إلى العنف والإرهاب، وتُسهم بشكل إيجابي في تجديد الخطاب الديني.

قالت الهيئة في بيان لها، إن نجاح تنظيم تلك الدورات التدريبية للمتميزين من الأئمة والواعظات والباحثات الشرعيات، يُعد نقلة متميزة في الأداء الدعوي والإعلامي، والعمل على إيجاد نماذج شبابية إسلامية جيدة، تتحلّى بالوسطية، والاعتدال، والفهم لصحيح الدين.

وأضافت أن التدريب يتم من خلال معهد الإذاعة والتليفزيون على فنون الإلقاء، والمهارات اللغوية في العمل الإعلامي، والتدريب على أسلوب الإقناع بالصوت، واكتساب مهارات الحديث والارتجال، وتدريب عملي على المقابلة التليفزيونية، والتعرّف على أشكال البرامج والمداخلات والمناظرات.

وأكدت أن العديد من ورش العمل والتطبيق العملي، يتم داخل ستديوهات الوطنية للإعلام؛ حيث وتضم الدورة التدريبية 30 من الواعظات والباحثات الشرعيات، وتستمر فعالياتها حتى الأربعاء 6/12/2033.