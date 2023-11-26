نقيب الأطباء: نسعى لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في الأقاليم

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أحمد جودة - القاهرة - عقدت نقابة الأطباء، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان "دور القابلات والأطباء في تعظيم الولادة الطبيعية"، ناقشت أسباب تراجع الولادة الطبيعية في مصر والدور المنوط للقابلة والطبيب في عملية الولادة الطبيعية، وذلك بحضور ورشة العمل العديد من أساتذة الطب والقيادات المعنية في مجال صحة الأسرة.

وصرح الدكتور جمال أبو السرور الرئيس السابق للاتحاد العالمي لطب النساء والتوليد أنه من أسباب تراجع الولادة الطبيعية هو ضعف ثقافة الصحة الانجابية وغياب التوعية بفوائد الولادة الطبيعية، مؤكدًا أن الولادة القيصرية تصبح ضرورة عند الدواعي الطبية فقط والذي يقررها الطبيب وليس لرغبة الأم.

وأشار إلى أن مصر تحتل المركز الرابع بين دول العالم في نسبة الولادة القيصرية، مؤكدًا على دور القابلات في عملية الولادة الطبيعية وضرورة تدريب أطباء الامتياز على فن الولادة الطبيعية.

بينما أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء حرص النقابة على تفعيل دورها في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطن المصري خاصة في الأقاليم والمناطق البعيدة بتقديم مميزات وعوامل جذب للفريق الطبي بها وتوفير الإمكانيات المادية، مضيفًا أن نقابة الأطباء ستتواصل مع جميع الجهات المعنية لتفعيل التوصيات التي ستخرج بها ورشة العمل وذلك لزيادة الولادة الطبيعية والحد من نسبة الولادات القيصرية غير اللازمة.