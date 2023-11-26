نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لصحة أفضل في صوم الميلاد.. نصائح مهمة عند الامتناع عن تناول اللحوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الأقباط الأرثوذكس اليوم الأحد صوم عيد الميلاد، والذي يستمر نحو 43 يوما، وينتهي بعيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2023، وفيه يمتنع الأقباط عن تناول اللحوم ويعتمدون على الطعام النباتي فقط، ولكن أي الأطعمة يفضل تناولها لصحة أفضل؟

تناول البقوليات أمر مفيد جدا

كشفت الدكتورة ليندا جاد الحق استشاري التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية لدراسة السمنة، أن تناول البقوليات من الأمور المفيدة جدا لصحة الجسم، مشددة على أن كل الوجبات غير المصنعة بشكل عام جيدة.

احذري الزيوت المهدرجة

ونصحت "جاد الحق" بأنه يفضل الابتعاد عن المقليات والاعتماد بشكل أكثر على المطبوخ والمشويات، لافتة إلى أنه عند استخدام الزيوت يفضل الابتعاد عن الزيوت المهدرجة لأنها تحتوي على دهون غير صحية.

وشددت على أنه بشكل عام يفضل أن تعد الأمهات الوجبات في المنزل، وتبعتد عن الأطعمة المصنعة.