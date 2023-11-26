الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى الفنان طارق عبد العزيز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 نوفمبر 2023 07:30 مساءً - تنعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، الفنان طارق عبد العزيز، وتتقدم الشركة وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرته والوسط الفني، داعين الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

ونعت نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى؛ الفنان طارق عبد العزيز، وذلك خلال بيان رسمي تقدمت فيه برئاسة الدكتور أشرف زكي، بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تعرض الفنان طارق عبد العزيز لوعكة صحية أثناء العمل، حيث أصيب بتشنجات ليتم نقله إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد، وتوفى على أثر الأزمة الحادة التي ألمت به.

وكان طارق عبد العزيز تعرض لأزمة صحية في يونيو الماضي وخضع لعملية قسطرة في القلب، ومن أخر أعماله مشاركته في مسلسل "أعمل أي" الذي عرض قبل السباق الرمضاني، بدور "شوقي المحامي"، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبد الحميد.