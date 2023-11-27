نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن انطلاق 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعنلت وزارة الأوقاف المصرية عن انطلاق (10) قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة الموافق 1/12 بعنوان: (الحذر واليقظة والإعداد في القرآن الكريم) وسيكون ورئيس القطاع الديني على رأس القافلة المركزية بشبين الكوم، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة تنطلق القوافل لتشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، ويرأس الدكتور/ هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني القافلة المركزية بشبين الكوم بالمنوفية، وذلك على النحو التالي: