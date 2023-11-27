حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 28-11-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 08:26 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 28-11-2023

مهنياً: يوم متقلب لا يحتمل المغامرات حاول ان تتناول لتطلب مساعدة الأصدقاء وخفف عصبيتك وابتعد عن المشاكل والتحديات بحيث سيكون بانتظارك سوء تفاهم مع بعض المحيط او بلبلة بسبب وضع مهني وربما يجعلك تكتشف بعض الاعداء المتخفين وراء ستار الحب والتودد.

عاطفياً: تعالج القضايا العاطفية بلا خوف أو تردد وتساهم في إحلال السلام وتقريب وجهات النظر بعد التباين.

صحياً: الأخطار المحدقة بصحتك لم تزول بعد ولكن في حال أي اضطراب جسدي فإن حيويتك وقدرتك على إزالة الشحم ستجعلانك تتخطى ذلك بسرعة.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 28-11-2023

مهنياً: يوم سعيد نتيجة حدث معين او زيارة ا تواصل او لقاء وتصالح حاسم بقراراتك تنعم بأجواء جيدة وبشعور بالانتصار وتخوض تجارب كثيرة، وقد تحمل إليك الأيام المقبلة الأحلام والمشاعر العذبة.

عاطفياً: تعيش أوقاتاً سعيدة إلى جانبه، وقد تساعده على حل مسألة تتعلّق بعائلته أو أحد أقربائه.

صحياً: حذار الإرهاق! تلك هي المخاطر المتعلقة بارتجاجات اليوم.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 28-11-2023

مهنياً: الامور غير مريحة حاول ان تسمع آراء الآخرين ان تضبط الدبلوماسية والصبر مفتاح الراحة النفسية والسعادة كما يتوجب عليك أن تجهز الملفات والمعطيات للدرس الشامل لتبدأ بتنفيذ المشاريع وورش العمل المقرّرة وانتبه الى صحتك.

عاطفياً: تكترث لأمر الحبيب وتضع مصالحك الشخصية جانباً لتخصص له المزيد من الوقت والاهتمام، وأنت الرابح في ما تقوم به.

صحياً: إنه اليوم المثالي لاتخاذ قرارات للتخلص من الميول المتشائمة والمعيبة أو الإحساس بالضعف والتي تعيق تقدمك.

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حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 28-11-2023

مهنياً: يوم جيد تصل الى الاطمئنان فتتحسن أمورك المهنية والشخصية وتحسم قضاياك المعلقة وتكسب حلفاء جدد كذلك سوف تساعدك الظروف على الاستعداد جيّداً وتوسيع مروحة البحث لتقدّم في النهاية عملاً ناجزاً ينال الإعجاب.

عاطفياً: قد تعيش قصة عاطفية وتتمتع بأوقاتك، وقد تقع تحت سحر أحد الاشخاص الذي ينسيك ما حولك.

صحياً: استهلاك الأدوية والمنومات والمهدئات أو المسكنات المختلفة والتدخين تشكل خطراً على صحتك.

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 28-11-2023

مهنياً: يوم للعمل والركض في أكثر من اتجاه بغية تصريف الأعمال المتراكمة حاول ان تنظم جدول اعمالك حسب اولوياتك كذلك عليك أخذ المبادرة والسير قدماً نحو الافضل حتى لو اصطدمت أحياناً ببعض العوائق.

عاطفياً: أدعوك إلى استغلال الجوّ الهادئ لتلغي بعض الارتباطات الخارجية، ولتبقى إلى جانب الحبيب بغية تقريب المسافة بينكما.

صحياً: أنت في صراع مع ذاتك وفي سباق مع الوقت، وضعت لنفسك أهدافاً عالية وتبذل كل جهدك وأقصى طاقة ممكنة لبلوغها.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 28-11-2023

مهنياً: حساس أكثر من اللازم في هذا اليوم المتقلب الذي قد تتاجل مواعيد معنيةاو استحقاقات مالية مما يجعلك تشعر بالاستياء وعدم الراحة حاول ان تعتذر إذا أخطأت زابتعد عن ارتكاب بعض الأخطاء، مطلوب منك التروّي وتحليل الأمور بهدوء.

عاطفياً: تسلّط الضوء على قدراتك الانسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الحبيب الذي بدوره يتجاوب معك مقدّماً الدعم والاهتمام والرعاية.

صحياً: الإضطرابات الصحية التي قد تظهر اليوم يجب أخذها على محمل الجد، لأنها قد تصبح دائمة.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 28-11-2023

مهنياً: تحلل وتبحث عن طرق جديدة لتطوير مهاراتك فالحظوظ مناسبة داعمة لخطولت ناجحة تسعدك المبادرات وتجعلك تعيش اوقاتاً مسلية وتفرح بلقاءات وجلسات مميزة، فلا تضيع فرصة التلاقي والتفاهم مع الآخرين، وخصوصاً بعدما كانت أفكارك مشوشة وغير متزنة.

عاطفياً: عليك تسهيل الأمور والتخلّص من العقد بدل تأزيمها، واستدراك المواقف الحرجة والإسراع إلى المعالجة وتلطيف الأجواء بدلاً عن إثارة الفتن والخلافات.

صحياً: كثرة الإرهاق تكون عواقبه وخيمة عليك، فإذا قسوت على نفسك سوف تنهار.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 28-11-2023

مهنياً: يوم مائي مميز تجني ثمار جهودك كما ان الامور المهنية تأخذ طابع كبير من اهتمامك كذلك يتحدث هذا اليوم عن فرص جديدة في طريقها إليك، ولا سيما على الصعيد المالي و الشخصي.

عاطفياً: لا ترفض التساهل أو التخلّي عن رأي معيّن لئلا تصطدم الآراء وتعلو نبرة الصوت وحدة النقاش.

صحياً: عليك منح ذاتك أوقاتاً من الراحة تعيد إليك صفاء الذهن والقوة البدنية.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 28-11-2023

مهنياً: لا يناسبك المثلث الفلكي المائي بين اخصامك العقرب والحوت ما يسبب بخلاف على وجهة نظر وقد تعاني من احداث ليست من صنعك احذر القرارات الغير محسوبة حاول ان تشرح همومك ومتاعبك لاخ أو صديق يسعى أحدهم لتوريطك في صفقات مشبوهة أو ربّما إثارة الشكوك بشأن كفاءتك، لا تقلق!.

عاطفياً: تظهر بعض الغيوم الداكنة التي تستفز المواقف وتدفع إلى الخلاف ولا سيما في الأيام المقبلة.

صحياً: أحذرك من الافراط في الاتكال على قوتك وطاقتك وأنصحك أن تعرف قدرتك على الاحتمال فلا تتجاوزها.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 28-11-2023

مهنياً: يوم جيد يحمل تشجيع تعاطف فانت تؤمن بخياراتك تأثر الآخرين بلطفك كما سيكون بانتظارك توجهات مستقبلية جديدة فأنت تعمل جاهدا لترتيب اوراق

عاطفياً: قد يسامحك الحبيب على تصرّفك الطائش ولا سيّما إذا كان يدرك تمامًا طيبة قلبك ونياتك الحسنة.

صحياً: إعمد إلى الابتعاد قليلاً عن محيطك المعتاد المهني والعائلي وقم بممارسة نشاطات بدنية متوسطة القوة.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 28-11-2023

مهنياً: انتقال القمر الى بيت المال يسبب في مصاريف ايضافية خفف من مصاريفك وطالب بحقوقك وارسم بثقة خط المستقبل في هذا اليوم الجيد الذي يجعلك أكثر تكيفاً مع الأجواء ومع تبدّل الظروف التي تحيط بك وتفرض عليك نمطاً جديداً من التصرف.

عاطفياً: تكتسب جاذبية كبيرة وقد تبرع في مهمة عاطفية أو تسمع كلام الحب والغرام.

صحياً: توعكات غير مؤلمة قد تتطور بشكل سلبي بدون استرعاء الانتباه لكنها لا تكون خطيرة.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 28-11-2023

مهنياً: يوم جميل مع انتقال القمر الى برجك ليشكل مثلثا فلكيا ماءيا مع الشمس من العقرب ما يعني حظوظ دسمة بانتظارك بحيث تكثر المفاجآت الجميلةمن دعوات ومقابلات مهنية اصب في مصلحتك او شراء عقار جديد فانت الاكثر حظا فلا يجوز ضرب طموحاتك وآمالك عرض الحائط.

عاطفياً: أحزم أمرك وأقدم على مشروع الارتباط، اليوم مناسب، وأوضاعك المادية على أفضل ما يرام، والشريك بانتظار الكلمة النهائية منك.

صحياً: انتفاخ في الإمعاء، عسر هضم، السبب إفراطك في تناول الطعام، لكن العلاج موجود.