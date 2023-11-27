المصريون ”بمدينة ليوبن” يعقدون مؤتمرًا لتأييد السيسي لفترة رئاسية جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 10:33 صباحاً - أعرب اتحاد المصريين بمدينة ليوبن في النمسا عن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي لتولي قيادة البلاد لفترة رئاسية جديدة.

جاء ذلك في المؤتمر الذي عقده الاتحاد الليلة الماضية؛ بحضور عدد من أبناء الجالية المصرية في كل من مدن فيينا وجراتس وكلاجنفورت وبروك أند مور.

وعرض المؤتمر فيلما وثائقيا عن إنجازات الرئيس في مختلف مجالات التنمية خاصة الطرق والنقل والبنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها.

وقال بهجت العبيدي، نائب رئيس الاتحاد، إن إنجازات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد بها الجميع وهو الأقدر على قيادة البلاد في ظل التحديات الواسعة الراهنة خاصة غياب الاستقرار عن المنطقة.

وأضاف «العبيدي»، أن المصريين في النمسا سيشاركون بكثافة خلال تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية أيام 1و2 و3 ديسمبر المقبل.