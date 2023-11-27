محافظ بنى سويف يستقبل وزير العمل في مستهل زيارته لبني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 11:31 صباحاً - استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف وزير العمل الأستاذ حسن شحاتة ، في مستهل زيارته للمحافظة ، اليوم ،وذلك بحضور قيادات الوزارة والمديرية

هذا ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة ، توجه الوزير و المحافظ لمركز مؤتمرات الجامعة بكورنيش النيل لحضور فعاليات تسليم شهادات إتمام الدورات التدريبية لعدد من الفتيات ممن تم تاهيلهن وتدريبهن على المهن والحرف بمعرفة مديرية العمل وفي مراكز التدريب التابعة لها، بجانب تفقد بعض المصانع بمنطقة الصناعات المتوسطة التابعة لجهاز مدينة بني سويف بشرق النيل،لتختتم بحضور ندوة تثقيفية بجامعة النهضة شرق النيل ،عن السلامة والصحة المهنية