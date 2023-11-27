القاهرة الإخبارية: وصول 15 مصابا من قطاع غزة لمعبر رفح البري تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 12:32 مساءً - قالت قناة القاهرة الإخبارية، إنه تم وصول 15 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح البري، تمهيدا لنقلهم للمستشفيات المصرية.

وبدأت هدنة إنسانية في قطاع غزة، في السابعة صباح الجمعة، لإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين داخل القطاع المحاصر لأكثر من 49 يومًا، والتي اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد جهود مصرية قطرية أمريكية مُكثفة.

وتُعد هذه الهدنة الأولى من نوعها منذ بدء العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم وأكثر من 6 آلاف طفل، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.