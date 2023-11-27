تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى.. مؤسسة حياة كريمة تقدم الدعم الكامل لمواطن من القاهرة عقب مناشدته للرئيس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 04:31 مساءً -

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم الدعم والمساعدة للمواطن "عرفه هاشم" من القاهرة، وعقب توجيهه بتوفير سكن كريم له وتقديم الدعم اللازم، على الفور استجابت مؤسسة حياة كريمة، وتواصلت مع الشاب "عرفه هاشم"، وقدمت له الدعم اللازم، بتوفير سيارة جديدة له "تاكسى"، لتكون مصدر رزق دائم له ولأولاده، بالإضافة إلى توفير شقة سكنية له ولأسرته وتمكينه اقتصادياً.

وكان الرئيس السيسى، التقى الشاب هاشم، أثناء أحد جولاته الميدانية في محافظة القاهرة.

وكان المواطن عرفة هاشم، يعانى من عدم وجود مصدر رزق دائم له، ولديه الكثير من الصعوبات في معيشته ومحل سكنه.

يأتي ذلك ضمن جوالات الرئيس عبد الفتاح السيسى، في مختلف محافظات الجمهورية، وتوجيهه لمؤسسة حياة كريمة، في إطار دورها الإنسانى والمجتمعى تجاه المواطنيين وتلبية احتياجاتهم، وحرصها الدائم على توفير سبل الحياة الكريمة والسكن الكريم، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس بتوفير حياة كريمة لكل مواطن في جميع أنحاء الجمهورية.