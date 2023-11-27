وزير السياحة والآثار يوضح أسباب افتتاح برجين من أبراج القلعة للزيارة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن القلعة كمزار سياحي تستحق وقت أطول يقضيه السائح بين جنباتها، وهذا يرجع لثرائها التاريخي، حيث تضم عدد كبير من المزارات الأثرية التي يمتلك كل منها رواية تاريخية شيقة.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم افتتاح برجين من أبراج القلعة المطلين على منطقة المحكى، وذلك كي تستغرق زيارة السائح فيها الوقت الذي يستحقه هذا المعلم، ولكي نبرز كافة جوانبه الرائعة، وهو ما يأتي في إطار استهداف القاهرة التاريخية كي تصبح مزارًا سياحيًا يقضي فيه السائح المزيد من الليالي السياحية.

ومن ناحيته قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن عملية تطوير شاملة تتم في القاهرة التاريخية تشمل العديد من المناطق ومنها منطقة القلعة، وضمنها تجهز برجين من أبراجها للزيارة، كما يتم تطوير المنطقة المحيطة بها والملاصقة للسور الأثري، بحيث تليق بأكبر المزارات الإسلامية في مصر، وتعمل على تحسين الصورة لدى الزائرين.

يذكر أن وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى أوضح أن مصر حققت زيادة بنسبة 30 % من الرحلات السياحية القادمة إلى مصر، وكذلك الرحلات الكلية إلى مصر من طيران منتظم وعارض، وذلك بسبب مجهودات وزارة الطيران الكبيرة على أرض الواقع من خدمات مقدمة للشركات والسائحين وهو ما أثر إيجابًا على عدد الرحلات

وأضاف أن برنامج التحفيز الذي وضعته الوزارة، والذي يرتكز على نقاط مثل المقاعد منخفضة التكلفة وزيادة المقاعد وتحسين التجربة والتي استفادت منها 150 شركة طيران وهو ما أثر إيجابًا على عدد الرحلات

وكان وزير السياحة والآثار قد أعلن أن مصر قد استقبلت عدد كبير من السائحين خلال شهر أكتوبر 2023 حيث سجل هذا الشهر زيادة بنسبة 8% أعلى من أكتوبر 2022، والمتوقع حتى الآن أن شهر نوفمبر سيحقق نفس النسبة.

وأشار أيضًا إلى أن الأسابيع الأولى من شهر نوفمبر بنسبة 5 % عن نوفمبر عام 2022م.

وأضاف الوزير أن شهر نوفمبر سيشهد أرقامًا فعلية أعلى من العام السابق بنسبة قد تصل إلى 8 %، مما يؤهله ليحقق نسبة إقبال سياحي تاريخية.