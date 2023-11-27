نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تعليم الجيزة" تبدء تسكين الدفعة الأولى من المعلمين بمسابقة 30 ألف معلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه بدأ تسكين الدفعة الأولى من المعلمين بمسابقة الـ30 ألف معلم.

حسب بيان جاء ذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

حيث يتم الاستعلام عن اسم الإدارة التعليمية واسم المدرسة المسكن عليها بمسابقة الـ 30 ألف معلم الدفعة الأولى والتوجه إلى الإدارة المقبول بها يوم الاربعاء 29 نوفمبر 2023.

حيث يتم الاستعلام عن طريق موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة التالي من هنـــــــــــــــــا.