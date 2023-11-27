نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبًا.. إطلاق أول دليل عربي لكليات الإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت مؤسسة الإعلام والتحول الرقمي، العمل على تحرير أول دليل متكامل لكليات الإعلام في الوطن العربي.

وقال عبدالجواد أبوكب رئيس مجلس الأمناء، إن الدليل الذي يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، سيشمل غالبية كليات ومعاهد الإعلام في المنطقة العربية، وبالإضافة إلى كونه عملًا توثيقيًا، فإنه سيكون المرجع الأهم لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها، لتحديد المكان الذي سيلتحقون به.

وأضاف أن الدليل سيشمل عرضًا وافيًا لإمكانيات كل كلية ومعهد، والمحتوى التعليمي، ومدى ارتباطه بثورة التكنولوجيا والتحول الرقمي، والمهارات المطلوبة في سوق العمل، وهو ما سيساعد الطلاب وأولياء الأمور على اتخاذ القرار الأنسب لهم، خاصة في التعلّم الدولي.

وأكد "أبوكب" أن الدليل سيصدر مطبوعًا وإلكترونيًا ومصورًا، وسيكون متاحًا قبل نهاية العام الدراسي الحالي.