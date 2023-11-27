أبو الغيط يلتقي وزيري خارجية البرتغال وسلوفينيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 06:35 مساءً - التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، بكل من وزير خارجية البرتغال 'جواو كرافينيو' ووزيرة خارجية سلوفينيا 'تانيا فاجون'، وذلك في اجتماع ثلاثي عُقد على هامش اجتماعات الاتحاد من أجل المتوسط التي عُقدت في برشلونة اليوم.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء عكس تقارباً واضحاً في وجهات النظر حيال أولوية وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة العمل بشكل حثيث على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة لتصبح هدنة دائمة.

وقال رشدي أن اللقاء ركز على سُبل تفعيل حل الدولتين في المرحلة القادمة، وذلك بالبناء على الإجماع المتزايد عبر العالم حول حتمية تحقيق رؤية الدولتين من أجل الوصول لتسوية عادلة تضمن الأمن والسلام لطرفي الصراع.

ونقل رشدي عن الأمين العام للجامعة العربية تأكيده خلال اللقاء على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق أوروبا من أجل العمل على دفع مسار التسوية في المرحلة المُقبلة، مشيراً إلى ضرورة الدفع بكل قوة بفكرة عقد مؤتمر دولي لتفعيل حل الدولتين باعتباره آلية مهمة تحظى بإجماع عربي وأوروبي على حد سواء.