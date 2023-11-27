القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل ستمدد الهدنة يومين حال استملت 20 أسماً من المحتجزين في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 نوفمبر 2023 07:34 مساءً -

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسئول سياسى تأكيده أن إسرائيل ستمدد الهدنة في قطاع غزة ليومين حال استملت 20 أسماً من المحتجزين في قطاع غزة مع حلول منتصف الليل للافراج عنهم.

جاء ذلك فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مسئول أمني إسرائيلي قوله إنهم سيحترمون تمديد الهدنة في غزة إذا استوفت حركة حماس شرط إعادة 10 مختطفين يوميا.

وكان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قد أكد أنه تم تجاوز خلافات تنفيذ المرحلة الرابعة من تبادل المحتجزين والاسرى بجهود مصرية قطرية.

وقال رشوان إنه سيتم تنفيذ عملية تبادل المحتجزين والاسرى خلال الساعات القادمة، على أن تشمل 11 إسرائيليا من المحتجزين في قطاع غزة، مقابل الأفراج 33 إسيراً فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية.