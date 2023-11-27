نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف والأزهر يعلنان انطلاق 6 دورات تدريبية في اللغة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف بالتعاون مع جامعة الأزهر الشريف انطلاق ( 6 ) دورات تدريبية في اللغة العربية لأئمة القاهرة وأسيوط والمنوفية والدقهلية والشرقية والبحيرة.

وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر ومن خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة سوف تنطلق الدورات يوم 27/ 11 وتستمر لمدة ثلاثة أيام، لعدد ( 50 ) إمامًا مرشحًا من كل مديرية من مديريات: (القاهرة - أسيوط - المنوفية - الدقهلية - الشرقية - البحيرة).

حيث عقدت مديرية أوقاف القاهرة الدورة التدريبية في اللغة العربية بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالقاهرة حاضر فيها: أ.د/صلاح عاشور عميد كلية اللغة العربية، وأ.د/ أحمد عيد عبد الفتاح وكيل الكلية، وأ.د/ أحمد سعدي حسانين رئيس قسم البلاغة والنقد بالكلية، وأ.د/ محمد عبد الوهاب المليجي أستاذ اللغويات بالكلية.

كما عقدت مديرية أوقاف أسيوط الدورة التدريبية في اللغة العربية بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بأسيوط حاضر فيها: أ.د/ محمد عبد المالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور/ عاصم محمود قبيصي مدير مديرية أوقاف أسيوط، وأ.د/ صلاح محمود على شحاته أستاذ البلاغة والنقد بكلية اللغة العربية جامعة الازهر بأسيوط، وأ.د/ صابر السيد محمود وكيل كلية اللغة العربية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما عقدت مديرية أوقاف المنوفية الدورة التدريبية في اللغة العربية بكلية اللغة العربية بشبين الكوم جامعة الأزهر، حاضر فيها: أ.د/ السيد محمد سلام عميد كلية اللغة العربية، وأ.د/ محمد محمود الدغمان وكيل كلية اللغة العربية بشبين الكوم جامعة الأزهر، ود/ مصطفى أبو المكارم عطية مدرس اللغويات بالكلية.

كما عقدت مديرية أوقاف الدقهلية الدورة التدريبية في اللغة العربية بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع المنصورة حاضر فيها: الدكتور/ صفوت نظير مدير مديرية أوقاف الدقهلية، ود/ خالد طلعت عبد الفتاح الخولي وكيل الكلية، ود/ إبراهيم حامد عبد السلام الإسناوي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية.

كما عقدت مديرية أوقاف الشرقية الدورة التدريبية في اللغة العربية بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر الزقازيق حاضر فيها: أ.د/ محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر السابق، وأ.د/ سعيد الهلالي عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق، وأ.د/صابر عبد الدايم عميد كلية اللغة العربية السابق وعضو المجلس الأعلى لشئون الإسلامية، وبحضور الدكتور/ محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

كما عقدت مديرية أوقاف البحيرة الدورة التدريبية في اللغة العربية بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود جامعة الأزهر حاضر فيها: الشيخ/ محمد محمود أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة، وأ.د/ يوسف محمد عبد الوهاب أستاذ الأدب والنقد وعميد كلية اللغة العربية، وأ.د/خالد محي الدين مدني أستاذ ورئيس قسم اللغويات بجامعة الأزهر.

جانب من الدورات التدريبية

جانب من الدورات التدريبية

جانب من الدورات التدريبية