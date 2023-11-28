نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس بارد..الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس، اليوم الثلاثاء، حيث تشهد البلاد طقس سيئ، وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

حالة طقس اليوم الثلاثاء

وأكدت الهيئة، أن البلاد تشهد يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وبارد ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم

وأوضحت، هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك عدد من الظواهر الجوية وتتمثل في شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ونوهت الهيئة، بأن هناك فرص لسقوط الأمطار بنسبة حدوث تصل إلى 20% على مناطق من الصحراء الغربية.

وناشدت هيئة الأرصاد، المواطنين ارتداء ملابس ثقيلة نسبيًا وخاصة عند الخروج في الصباح الباكر بسبب برودة الأجواء خاصة في الصباح الباكر.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وعن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 16.